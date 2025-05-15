Президент Украины Владимир Зеленский примет решение по переговорам с Россией после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

"Президент начинает свой визит с Эрдогана в Анкаре, и только тогда президент примет решение о следующих шагах", - заявил изданию высокопоставленный чиновник после того, как российские СМИ сообщили о прибытии своей делегации в Стамбул.

Напомним, встреча украинского и турецкого президентов состоится в 13:00.

The Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников сообщает, что украинская делегация в Стамбуле планирует обсудить с российской стороной объявление 30-дневного перемирия и дальнейший контроль за ним.

Россия же, напомним, хочет вести переговоры на основании Стамбульского соглашения, проект которого был подготовлен, но так и не согласован, весной 2022 года.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига в Турции уже встретился с государственным секретарем США Марко Рубио, сенатором Линдси Грэмом и министром иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Об основных сценариях переговоров в Стамбуле мы писали в отдельном материале.