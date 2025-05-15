В Стамбуле с журналистами на брифинге встретился глава российской делегации на переговорах с представителями Украины Владимир Мединский.

Он сообщил, что РФ рассматривает нынешние переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, сорвавшегося весной 2022 года.

"Наша делегация утверждена президентом и обладает всеми полномочиями для проведения переговоров", - заявил Мединский.

По его заверению, российская делегация в Стамбуле настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения.

Также он сказал, что президент РФ Владимир Путин поставил задачи и определил переговорную позицию в Стамбуле по итогам совещания со всеми командующими военными действиями.

Между тем российские СМИ пишут, что время начала переговоров Украины и РФ в Стамбуле не определено, есть вероятность переноса встречи на 16 мая. По их информации, делегация РФ после брифинга Мединского направилась в президентский офис Долмабахче, где ожидаются переговоры с Украиной. Она будет ждать информацию об участии украинской стороны в условленном месте переговоров.

Ранее мы писали, что именно Мединский был главой российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года.

Незадолго до его брифинга в Стамбуле в Анкаре пообщался с журналистами Владимир Зеленский. Он объявил, что украинские переговорщики встретятся с россиянами, а их группу возглавит Рустем Умеров.