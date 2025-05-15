Президент Турции Рейджеп Эрдоган поддерживает объявление перемирия в Украине и "без промедления" призовет к этому на переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии президента Турции.

"В рамках визита во время двусторонних и межделегационных переговоров наш Президент отметил подход Турции, которая выступает за скорейшее установление режима прекращения огня и начало мирных переговоров. Кроме того, во время встреч состоится обмен мнениями по ключевым вопросам двусторонней повестки дня", - написал глава управления коммуникаций президента Турции Фахреттин Алтун в соцсети Х.

Напомним, Зеленский озвучит решение об участии Украины в переговорах с РФ после встречи с Эрдоганом, которая, по его словам, может занять несколько часов.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в Турции уже встретился с государственным секретарем США Марко Рубио, сенатором Линдси Грэмом и министром иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Об основных сценариях переговоров в Стамбуле мы писали в отдельном материале.

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