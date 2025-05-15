В четверг, 15 мая, в Украине идет 1177-й день войны с Россией.

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Последние новости

11:12 От Украины в Турции сегодня будут президент Владимир Зеленский, глава МИД Сибига, министр обороны Умеров, Ермак и его заместители Жовква и Брусило, сообщает источник "Суспильного".

Но пока неизвестно, прибыли ли они уже в Турцию и будут ли участвовать в переговорах с российской делегацией. Пока подтверждался только прилет Сибиги.

10:52 МИД РФ официально подтвердил прибытие российской делегации в Стамбул для переговоров с Украиной.

СМИ писали, что это произошло еще ночью.

10:39 Президент Трамп заявил, что и не ожидал визита Путина в Стамбул.

"Зачем ему ехать, если я не еду? Потому что я не собирался ехать. Я не планировал, но поехал бы" - заявил президент США.

10:24 Самолет президента Зеленского вылетел из Польши и будет в Анкаре около 11 по Киеву, сообщает нардеп Железняк.

10:20 ГУР впервые показало свои новые морские дроны серии Magura. Их презентовал лично глава ГУР Кирилл Буданов.

В частности, Magura V5, мультифункциональная платформа Magura V6P, ракетоноситель Magura V7, впервые в истории уничтоживший вражеский боевой самолет, Magura V7 с пулеметом.

10:09 В Купянске закрыли больницу и территориальный центр обслуживания населения из-за постоянных обстрелов, сообщил начальник ГВА Андрей Беседин.

С начала мая по городу было более 1900 ударов, в том числе 107 КАБов.

В городе и окрестностях остается более 2700 человек.

09:59 Украинская делегация еще не в Стамбуле, она прилетит только после встречи Эрдогана с Зеленским в Анкаре, сообщают российские СМИ.

Ранее агентство AFP сообщало, что Зеленский примет решение о переговорах после встречи с Эрдоганом (то есть, по этой версии, Украина еще не решила, участвовать ли ей в переговорах).

09:53 Трамп открыт к "фактически любому механизму", который приведет к завершению боевых действий в Украине, заявил госсекретарь Рубио, который сегодня прилетел в Турцию.

Он считает, что "конфликт между Россией и Украиной нельзя решить военным путем".

09:47 Президент Зеленский примет решение по переговорам с Россией после встречи с турецким лидером Эрдоганом, сообщил AFP высокопоставленный чиновник.

"Президент начинает свой визит с Эрдогана в Анкаре, и только тогда президент примет решение о следующих шагах", - сказал чиновник после того, как российские СМИ сообщили о прибытии своей делегации в Стамбул.

09:43 В Турцию прилетел и министр иностранных дел Франции. Жан-Ноэль Барро уже встретился с украинским коллегой Сибигой в Анталии.

"Мы скоординировали дипломатические усилия по продвижению мирного процесса. Обсудили ужесточение санкций против России и дополнительное укрепление Украины", - пишет Сибига.

09:39 Начало переговоров Украины и РФ в Стамбуле ожидается после обеда, сообщают российские СМИ.

Ранее они писали о вероятном старте встречи на 10 утра, но в Украине это опровергли.

При этом напомним, что Киев пока не подтвердил своего участия в переговорах с той делегацией, которую озвучила РФ.

09:26 Украинская делегация планирует обсудить сегодня с российской только один вопрос - объявление 30-дневного перемирия и дальнейший контроль за ним.

Об этом The Wall Street Journal сообщили украинские чиновники.

Россия же, напомним, хочет вести переговоры на основании Стамбульского соглашения, проект которого был подготовлен, но так и не согласован, весной 2022 года.

09:23 У президента Турции Эрдогана в 13:00 по Киеву будет встреча с Владимиром Зеленским, говорится в опубликованном графике турецкого президента.

То есть, на переговорах в Стамбуле, которые к этому времени уже начнутся, Зеленский скорее всего не появится.

Ранее украинский президент заявлял, что не будет вести переговоры без присутствия Путина, который в Стамбул не едет.

09:20 Около дворца Долмабахче в Стамбуле, где, по сообщениям российских СМИ в 10 утра должна начаться встреча украинской и российской делегации, уже находится множество журналистов.

Делегация России уже прибыла в Стамбул.

В то же время в Киеве опровергают, что встреча запланирована на 10 утра.

09:12 Путин вчера вечером провел совещание по подготовке российской делегации к сегодняшним переговорам с Украиной, сообщил спикер Кремля Песков.

Помимо членов переговорной группы, в совещании участвовали министры Лавров, Белоусов, руководители силовых ведомств Золотов, Шойгу, Герасимов и Бортников, а также командующие группировками войск в Украине.

08:58 Украинский "Центр противодействия дезинформации" опровергает информацию российских СМИ, что переговоры в Стамбуле начнутся в 10:00 утра.

Заявляется, что время начала переговоров ещё не определено.

08:44 Президент США Трамп решил не ехать на переговоры в Турцию после отказа Путина туда приезжать.

Об этом сообщил телеведущий канала Fox News.

"После того, как стало известно, что Путина нет в списке участников переговоров, американские официальные лица исключили президента [Трампа] из возможного списка участников", - заявил журналист.

08:05 Российские войска продолжают продвигаться к югу от Константиновки, а также в районе Мирнограда.

По данным Deep State, они расширили зону контроля в районе Малиновки и Новой Полтавки.

Также у РФ продвижение в Часовом Яре.

На Лиманском направлении россияне захватили село Новое.

08:00 Переговоры Украины и России в Стамбуле начнутся в 10 утра по Киеву, сообщают российские СМИ.

Они пройдут в закрытом режиме в резиденции президента Турции Долмабахче.

Там же российско-украинские переговоры проходили в марте 2022 года.

07:50 Глава МИД Украины Сибига уже в Турции, где встретился с госсекретарем США Рубио.

Украинский министр входит в делегацию Украины, которая сегодня может начать переговоры с Россией.

С Рубио в Турцию прибыл сенатор Грэм, который недавно представил законопроект ужесточения санкций против России.

Встреча состоялась в Анталии. При этом переговоры Украины и России должны пройти в Стамбуле.

07:42 "Шахеды" под утро атаковали западные области Украины.

Взрывы произошли в Ивано-Франковске и Луцке, пишут местные паблики.