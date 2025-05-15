Анализируем итоги 1177-го дня войны в Украине.

Что происходит в Стамбуле

Сегодня наступил день, когда Украина и Россия должны были начать прямые переговоры, предложенные на прошлой неделе Путиным.

Еще вчера россияне озвучили состав своей делегации. В ней ожидаемо не оказалось Путина. Возглавил же делегацию тот же, кто ею руководил весной 2022 года - бывший министр культуры, а ныне глава Союза писателей России Владимир Мединский.

Это был явный посыл, что переговоры, по мнению Москвы, должны базироваться на уже проработанном проекте соглашения, который был подготовлен три года назад в Стамбуле, но так и не утвержден.

Также в состав делегации вошел заместитель главы МИД Галузин, замминистра обороны Фомин (тоже был на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года) и руководитель российской военной разведки (бывший ГРУ, ныне Главное управление Генштаба) Костюков.

Что касается Путина, то Песков заявил, что он не поедет в Турцию и в ближайшие дни тоже.

Российская делегация прибыла в Стамбул с раннего утра и начала ждать украинскую. Но Киев не торопился с явкой. Только ближе к полудню Зеленский прилетел в Анкару и раскритиковал уровень российских посланников, назвав его "бутафорским" (в МИД России его за это назвали "клоуном"). И заявил, что пока еще не решил, будет ли Украина участвовать в этих переговорах - поскольку не прибыл ни Путин, как того требовал Зеленский, ни чиновники хотя бы министерского ранга.

Определиться президент пообещал после встречи с Эрдоганом, которая длилась более трех часов. По ее окончании Зеленский решил отправить на переговоры с россиянами министра обороны Умерова. Напомним, он уже участвовал в переговорах с россиянами в составе украинской делегации в марте 2022 года (тогда ее возглавлял Арахамия).

Переговоры, таким образом, если начнутся сегодня, то уже ближе к вечеру. Зеленский допустил, что они могут пройти (либо продолжиться) и завтра. К слову, в пятницу в Турцию планирует прибыть спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф. Также там уже находится госсекретарь Марко Рубио, который прилетел на саммит министров НАТО в Анталье.

Переговорные позиции сторон остаются пока что теми же, что и вчера.

Украина заявляет, что главный интересующий ее вопрос - это 30-дневное перемирие. Российские представители говорят, что уполномочены обсуждать долгосрочный мир (то есть продолжать логику проекта Стамбульских соглашений весны 2022 года, в которые включен широкий круг вопросов, от численности ВСУ до отказа от НАТО и элементов "денацификации").

При этом Зеленский не ответил прямо на вопрос, будет ли Киев продолжать переговоры, если РФ не согласится на прекращение огня. Он повторил только, что, по его мнению, безусловное прекращение огня является первым шагом к миру.

Отдельно стоит остановиться на Умерове. Министр обороны - достаточно логичная кандидатура для переговоров с РФ.

Во-первых, у него уже есть соответствующий опыт. В марте 2022 году он был в составе украинской делегации на переговорах с Россией. Встречался 3 марта в Киеве с бизнесменом Романом Абрамовичем (встреча эта стала известна общественности из-за публикаций СМИ о том, что и Умеров, и Абрамович на ней были отравлены).

В российских пабликах распространялась версия, что Умеров и Абрамович друг с другом контактировали достаточно много и после этого, поддерживая постоянную связь - одну из немногих линий прямых контактов украинской и российской стороны во время войны.

Так или иначе, но опыт общения с российскими представителями у Умерова есть. Кроме того, в его лице наблюдается даже некоторая преемственность с переговорами 2022 года – российскую делегацию сейчас, так же как и три года назад, возглавляет Мединский, а украинскую – член тогдашней делегации Украины Умеров.

Во-вторых, играют роль и личностные качества самого Умерова.

"Умеров – очень спокойный, мягкий человек, во всех ситуациях, предпочитающий договариваться, искать компромиссы, а не идти на пролом. Такой типаж восточного человека, который любит, чтобы со всеми у него были хорошие отношения. В кругах, близких к Банковой, уже давно говорили, что если когда-нибудь начнутся переговоры с РФ, то Умеров лучшая кандидатура для главного переговорщика. Потому что не будет шашкой махать, а попытается на конструктив выйти. Но, конечно, все эти его качества сработают, только если будет политическая установка от Зеленского выходить на договоренности. И также, конечно, если будет настрой у россиян к этим договоренностям идти. И если вообще будет желание сторон достичь компромисса, чтобы закончить войну", - сказал "Стране" один из украинских политиков, который близко знает Умерова.

Каковы перспективы переговоров

Отсутствие в Стамбуле обоих президентов говорит о том, что никаких предварительных решений по Украине между Россией и США пока не принято. А то, что Путин вряд ли приедет в Турцию лишь по требованию Зеленского и поддержавших его европейцев, было понятно сразу.

Зеленский и поддерживающие Киев страны раскритиковали Путина за отказ приезжать, а также за низкий уровень российской делегации. Западные СМИ массово пишут о том, что это "пощечина" и "унижение" в адрес Трампа, за что теперь он должен ввести санкции против РФ.

По этой же теме много говорил на своей пресс-конференции после встречи с Эрдоганом и Зеленский.

Он делал упор на «низком уровне» российской делегации, противопоставляя ее "высокому представительству" делегации Украины, которая включала в себя и президента, и нескольких министров, и главу Генштаба, и главу СБУ.

«Таким низким уровнем делегации и своим отказом приехать лично Путин демонстрирует неуважение Трампу и Эрдогану и свое нежелание завершать. А переговоры он предложил просто, чтобы избежать жестких санкций США. Поэтому Западу нужно сейчас максимально сильно надавить на Путина», - примерно так можно сформулировать главный тезис Зеленского.

Впрочем, сам Трамп на данный момент, по сути, опроверг, что воспринимает происходящее в Турции как некий демарш со стороны российского президента.

"Зачем ему (Путину - Ред.) ехать, если я не еду?" - заявил президент США.

Он также сказал, что не разочарован в уровне делегации РФ и что вообще ничего не решится, пока он не встретится с Путиным. "А встречаться придётся - потому что слишком много людей погибает", - сказал Трамп.

То есть из его оценок пока не вытекает, что он намерен принимать жесткие меры воздействия против РФ. Исходя из его слов, он все ещё надеется встретиться с Путиным и "все решить".

При этом в достаточно двусмысленном положении оказался Зеленский, который, с одной стороны, прибыл в Турцию, где не оказалось ни Путина, ни Трампа. С другой стороны, задержал почти на целый день переговоры, начать которые "немедленно" призывал Трамп. И, если переговоры провалятся, это промедление и критика, которой украинский президент подверг российскую делегацию, еще даже не вступив с ней в контакт, могут негативно отразиться на восприятии украинской позиции Трампом.

Что будет по итогу с переговорами?

Вчера мы описывали пять сценариев возможного развития событий в Стамбуле.



Первый – Путин приезжает лично. Либо в Стамбул, либо в одну из стран Персидского залива, где будет находиться Трамп.



Второй – Путин не приезжает, а Киев отказывается общаться с кем-то другим. Переговоры срываются так и не начавшись.



Третий – Путин не приезжает, но Зеленский все равно посылает украинскую делегацию на переговоры с российской делегацией и они подписывают соглашение о перемирии.



Четвертый - Путин не приезжает, но Зеленский посылает украинскую делегацию на переговоры с российской делегацией. Конкретно 15 мая о перемирии не договариваются, но начинается переговорный процесс, в ходе которого стороны выходят на новую версию стамбульских соглашений.



Пятый - Зеленский посылает украинскую делегацию на переговоры с российской делегацией. Однако из-за несовместимости позиций сторон переговоры заходят в тупик (на первой же или на последующих встречах) и диалог прекращается со взаимными обвинениями.

Теперь уже известно, что Путин не приехал. Делегацию возглавил Мединский. Но Зеленский все ж таки послал на переговоры с ним украинскую делегацию во главе с Умеровым.

Таким образом остаётся выбор из третьего, четвертого и пятого сценария.

При этом, однако, и первый сценарий пока на 100% отбрасывать не стоит, учитывая сегодняшние намёки Трампа, что все решится на его встрече с Путиным. Прилет президента РФ в Турцию на переговоры с Зеленским видится крайне маловероятным (тем более что сам Зеленский сказал, что уже завтра улетает с Эрдоганом в Албанию, а в Кремле заявили, что в планах у Путина нет поездки в Турцию). А вот встреча Путина и Трампа в одной из стран Персидского залива, где сейчас находится с визитом президент США, теоретически возможна. Но только при условии, что Вашингтон и Москва согласовали уже все параметры своей "сделки". О чем пока ничего не известно.

Судя по внешним признакам, остаются разночтения по принципиальным моментам.

Во-первых, нет согласия западных стран на остановку поставок оружия Украине на период перемирия (условие согласия РФ на 30-дневное прекращение огня). Во-вторых, нет консенсуса по "плану Трампа", который охватывает большой спектр спорных вопросов как для Украины и ЕС (включая признание американцами российского статуса Крыма), так и для России (требование передать американцам Запорожскую АЭС).

Есть ли перспективы прийти к согласию по этим пунктам - неизвестно.

Пока же обе стороны пытаются использовать ситуацию с переговорами в своих интересах.

Украинские власти стремятся доказать Трампу, что Киев выступает за мир и главное препятствие - это Путин, а потому нужно поставлять больше оружия и вводить максимально жесткие санкции против РФ.

Задача же Кремля демонстрировать "готовность к переговорам", чтобы не получить новые санкции от США и сохранить диалог с Трампом (задача минимум). Или же даже добиться того, что Трамп устанет заниматься Украиной, уйдет от посредничества в мирном урегулировании и прекратит военную помощь Украине (задача максимум). Согласие же РФ на перемирие также не исключено, но при выполнении обозначенных выше условий.

При этом, возможно, Россия действительно считает, что время на фронте играет в ее пользу и через некоторое время ситуация там для ВСУ ухудшится. После чего можно будет склонить Киев принять те условия, которые он сейчас принимать отказывается.

Ситуация на фронте

Армия РФ ведет наступление по всем направлениям, заявил сегодня Зеленский.

Главное направление - Сумское, там наступают 67 тысяч российских военных, ВСУ принимают меры, чтобы не дать им "объединиться", но они "хотят делать это наступление".

Также о наступлении россиян в последние пару дней говорят массово украинские официальные спикеры.

Впрочем, похоже пока что это больше похоже на заявления, которые делаются с целью обвинить РФ в нежелании переговоров и навлечь на нее гнев Трампа. Что же до реальной ситуации на фронте, то там атаки россиян по ряду направлений действительно усилились, хотя пока и не приводят к глубоким прорывам фронта.

Украинские военные связывают это в основном с наступлением тепла и появлением листвы, которая лучше маскирует продвижение наступающей пехоты и затрудняет работу дронов - основного оружия ВСУ. То, что "зеленка" ускорит наступательные действия РФ, "Страна" прогнозировала еще несколько недель назад.

Конкретнее по военной ситуации. Россия заявила сегодня о захвате Торского - важного укрепрайона ВСУ на Лиманском направлении. Опубликованы кадры из деревни. Но украинский военный паблик Deep State отрицает российский контроль над Торским. Он заявляет, что в село еще до 9 мая вошел отряд россиян, однако он сейчас оттуда выбит.

При этом DS заявляет о потере села Новое на этом же направлении, но севернее.

К другим направлениям. Российские войска продолжают продвигаться к югу от Константиновки, а также в районе Мирнограда. По данным Deep State, они расширили зону контроля в районе Малиновки и Новой Полтавки. Это направление остается наиболее проблемным для ВСУ.

Также у РФ продвижение в Часове Яре. Его отмечают и украинские военные паблики, а российские пишут, что россияне там заняли район многоэтажек, который играл важную роль в обороне города.