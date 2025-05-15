Сейчас на Западе заметно вырисовались две противоположные позиции относительно российской делегации в Турции и вообще происходящего в Стамбуле.

Позиция Европы, озвученная представителями Франции, Германии, Польши и Великобритании, а также генсеком НАТО Марком Рютте, такая же, как у Владимира Зеленского. В Европе считают, что Москва специально прислала делегацию "низкого уровня", так как не готова к серьёзным переговорам и не хочет 30-дневного прекращения огня. Поэтому, по мнению этой стороны, президент США Дональд Трамп должен ввести жесткие санкции, чтобы принудить Владимира Путина к миру. О том же пишут и многие американские СМИ.

Однако позиция Трампа иная. Он сказал, что не разочарован составом делегации РФ и что вообще ничего не решится, пока он не встретится с Путиным.

"А встречаться придётся - потому что слишком много людей погибают", - отметил глава Белого дома.

То есть из его оценок пока не следует, что он намерен принимать жесткие меры воздействия на Россию. Исходя из его слов, он все ещё надеется встретиться с Путиным и "все решить". Впрочем, день ещё не закончился и переговоры ещё даже не начались, поэтому ситуация может измениться в ту или иную сторону в течение ближайшего времени.

Подробнее варианты развития событий мы анализировали в отдельном материале.