Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что ЕС вместе с США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против России, что могут коснуться работы финансовых сервисов и реализации углеводородов.

"В Украине на карту поставлена наша безопасность, мы хотим прекращения огня на земле, в море и в воздухе на 30 дней", – подчеркнул Макрон.

Вместе с этим информагентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что подобные громкие заявления лидеров ЕС могут подорвать доверие к Евросоюзу, если за этим не последуют реальные действия.

"Вы держите санкции в запасе как рычаг давления, но выставлять ультиматум, когда не можешь его выполнить – несерьёзно. На европейском уровне нет никакого энтузиазма по поводу такого рода санкций. Даже согласовать базовый пакет – уже трудно", – сказал агентству один из собеседников.

Ещё один высокопоставленный европейский чиновник добавил, что "опасность в том, что Россия может воспринять всё это (готовность введения мсанкций - ред.) как блеф".

Отметим, президент США Дональд Трамп до сих пор ни разу не заявил о готовности ввести новые санкции в случае, если Москва не согласится на 30-дневное перемирие.

Напомним, глава РФ Владимир Путин не исключил новых санкций против России, хотя, по его словам, на Западе "в ущерб себе это делают".

Также в Bloomberg пишут, что чиновники США не ответили европейцам о готовности к новым санкциям против Москвы.