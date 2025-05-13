Соединённые Штаты Америки рассматривают снижение экономических ограничений против Дамаска.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Делается это для того, "чтобы у этой страны был шанс на мир", заявил американский лидер Дональд Трамп во время пребывания в Саудовской Аравии.

По данным журналистов, в ходе этого визита Трамп может встретиться с новым главой Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Напомним, ранее Трамп созванивался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом касательно совместного участия в урегулировании конфликтов, в том числе между Россией и Украиной.

"У меня только что состоялся очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на многие темы, включая войну России с Украиной, все, что связано с Сирией, Газой и так далее... Я с нетерпением жду совместной работы с президентом Эрдоганом над окончанием нелепой, но смертоносной войны между Россией и Украиной - сейчас!" – написал Трамп.

После этого Рабочая партия Курдистана заявила о самороспуске.

"12-й съезд Конгресса РПК решил распустить организационные структуры РПК и прекратить вооруженную борьбу", - говорится в сообщении.