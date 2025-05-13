Президент США Дональд Трамп договорился с йеменскими хуситами о прекращении огня, потому что американские бомбардировки не дали никаких результатов, кроме сожженных боеприпасов на миллиард долларов.

Об этом пишет газета The New York Times.

За первые 30 дней хуситы сбили семь американских беспилотников MQ-9 (около 30 миллионов долларов каждый), что затруднило способность Центрального командования отслеживать и наносить удары по группировке боевиков.

Несколько американских F-16 и истребитель F-35 едва не были сбиты средствами ПВО хуситов, что сделало реальной возможность потерь среди американцев.

"Но результатов не было. США даже не установили превосходство в воздухе над хуситами. Вместо этого, то, что появилось после 30 дней усиленной кампании против йеменской группировки, было еще одним дорогостоящим, но безрезультатным американским военным вмешательством в регионе", - пишет NYT.

Тогда спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф сообщил, что оманские чиновники предложили перемирие, при котором Штаты прекратят бомбардировку, а хуситы не будут атаковать американские корабли, но без какого-либо соглашения.

Трамп, который всегда с подозрением относился к затяжным военным конфликтам на Ближнем Востоке и на 31-й день кампании не увидел результатов, согласился. И похвалил хуситов за "храбрость".

Напомним, ранее хуситы атаковали американский истребитель в Красном море.

В итоге самолёт стоимостью более 60 миллионов долларов затонул, один моряк получил легкие травмы.

По данным CNN, аналитики считали, что США не справятся с йеменскими хуситами без наземной операции.