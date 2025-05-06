Вооружённые силы Соединённых Штатов прекращают боевые действия против йеменских хуситов.

Об этом заявил президент Дональд Трамп в ходе краткого интервью журналистам в Белом доме.

По словам американского лидера, военнизированная группировка шиитов-зейдитов пообещали больше не бить по кораблям в акватории Красного моря.

"Хуситы заявили, что больше не хотят воевать. Они просто не хотят воевать, и мы это уважаем – мы прекратим бомбардировки. Они капитулировали... Сказали, что больше не будут взрывать корабли", – сказал президент США.

Вместе с этим, по информации Clash Report, представитель йеменских хуситов Мухаммед аль Букаити опроверг заявление о прекращении огня в Красном море, заявив, что "информация, озвученная Трампом, не соответствует действительности".

Вскоре, однако глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что США и йеменские хуситы договорились о прекращении огня при посредничестве султаната.

Ранее появились кадры пожаров после того как Израиль нанёс удар по инфраструктуре хуситов.

По данным журналистов, целью массированных атак израильской авиации стали морские причалы, базы и аэропорты.

Перед этим, по данным CNN, хуситы атаковали американский истребитель в Красном море.

В итоге самолёт стоимостью более 60 миллионов долларов затонул, один моряк получил легкие травмы.