Дональд Трамп. Фото – Фейсбук

Вооружённые силы Соединённых Штатов прекращают боевые действия против йеменских хуситов.

Об этом заявил президент Дональд Трамп в ходе краткого интервью журналистам в Белом доме.

По словам американского лидера, военнизированная группировка шиитов-зейдитов пообещали больше не бить по кораблям в акватории Красного моря.

"Хуситы заявили, что больше не хотят воевать. Они просто не хотят воевать, и мы это уважаем – мы прекратим бомбардировки. Они капитулировали... Сказали, что больше не будут взрывать корабли", – сказал президент США.

Вместе с этим, по информации Clash Report, представитель йеменских хуситов Мухаммед аль Букаити опроверг заявление о прекращении огня в Красном море, заявив, что "информация, озвученная Трампом, не соответствует действительности".

Вскоре, однако глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что США и йеменские хуситы договорились о прекращении огня при посредничестве султаната.

Снимок заголовка на reuters.com

Ранее появились кадры пожаров после того как Израиль нанёс удар по инфраструктуре хуситов.

По данным журналистов, целью массированных атак израильской авиации стали морские причалы, базы и аэропорты.

Перед этим, по данным CNN, хуситы атаковали американский истребитель в Красном море.

В итоге самолёт стоимостью более 60 миллионов долларов затонул, один моряк получил легкие травмы.

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