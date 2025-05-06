Президент США Дональд Трамп предложил непосредственно премьер-министру Канады Марку Карни присоединить его страну к США.

Об этом Трамп сказал на брифинге в Белом доме в присутствии Карни.

"Я считаю, что это будет огромным сокращением налогов для граждан Канады. Вы получите бесплатную армию, вы получите великолепное медицинское обслуживание и многое другое. Это даст массу преимуществ", - заявил американский президент

Премьер Канады в ответ заявил Трампу, что мнение канадцев о "51-м штате" никогда не изменится.

Также Карни сказал, что "Канада не продаётся". Трамп на это ответил "никогда не говори никогда".

"Как вы знаете из мира недвижимости, есть места, которые никогда не продаются... И, встречаясь с жителями Канады в течение избирательной кампании за последние несколько месяцев, я могу сказать: она не продаётся и никогда не будет продаваться. Но возможность заключается в партнёрстве и в том, что мы можем построить вместе", - сказал Карни.

Он также заявил, что Канада согласна с идеей Трампа о наращивании расходов на оборону. Президент США подтвердил, что канадцы уже это делают.

"Но никогда не говори "никогда", - дважды повторил Трамп, видимо, возвращаясь к теме того, что Канада "не продаётся".

Напомним, ранее мы публиковали видео, где новый премьер-министр Канады Марк Карни принёс присягу и отверг притязания Вашингтона на свою территорию.

По словам Карни, Канада никогда не войдёт в состав США, о чём неоднократно намекал Трамп.

"Я выразился предельно ясно, мы никогда и ни в какой форме не будем частью Соединённых Штатов. Америка – это не Канада", – заявил новый глава правительства.

Также мы рассказывали в отдельном материале, как канадцы относятся к идее Трампа присоединить их страну к США.

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