Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что всерьёз ожидает присоединения Канады к своей стране.

Американский лидер подтвердил это в ходе краткого интервью журналистам.

"Когда я говорю, что Канада должна быть нашим штатом, я действительно это имею в виду", – заявил Трамп.

Ранее мы публиковали видео, где новый премьер-министр Канады Марк Карни принёс присягу и отверг притязания Вашингтона на свою территорию.

По словам Карни, Канада никогда не войдёт в состав США, о чём неоднократно намекал новый американский президент Дональд Трамп.

"Я выразился предельно ясно, мы никогда и ни в какой форме не будем частью Соединённых Штатов. Америка – это не Канада", – заявил новый глава правительства.

Напомним, в ответ на санкции Вашингтона Оттава ввела пошлины на американские товары.

Министр финансов Доминик Леблан сообщил, что под канадские санкции кроме прочего подпадут сталь и алюминий из США, а также компьютеры, спортивное оборудование и некоторые изделия из чугуна.

"Мы не будем сидеть сложа руки, в то время как наша знаменитая сталелитейная и алюминиевая промышленность становится мишенью", – заявил Леблан.