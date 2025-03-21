Трамп не шутит, когда говорит о присоединении Канады к США. Видео
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что всерьёз ожидает присоединения Канады к своей стране.
Американский лидер подтвердил это в ходе краткого интервью журналистам.
"Когда я говорю, что Канада должна быть нашим штатом, я действительно это имею в виду", – заявил Трамп.
Ранее мы публиковали видео, где новый премьер-министр Канады Марк Карни принёс присягу и отверг притязания Вашингтона на свою территорию.
По словам Карни, Канада никогда не войдёт в состав США, о чём неоднократно намекал новый американский президент Дональд Трамп.
"Я выразился предельно ясно, мы никогда и ни в какой форме не будем частью Соединённых Штатов. Америка – это не Канада", – заявил новый глава правительства.
Напомним, в ответ на санкции Вашингтона Оттава ввела пошлины на американские товары.
Министр финансов Доминик Леблан сообщил, что под канадские санкции кроме прочего подпадут сталь и алюминий из США, а также компьютеры, спортивное оборудование и некоторые изделия из чугуна.
"Мы не будем сидеть сложа руки, в то время как наша знаменитая сталелитейная и алюминиевая промышленность становится мишенью", – заявил Леблан.