"Америка – это не Канада". Новый премьер страны Марк Карни принёс присягу. Видео
В Оттаве сегодня вступил в должность новый премьер-министр – лидер правящей либеральной партии Марк Карни.
Видео с его заявлениями на посту главы правительства публикуют политические телеграм-каналы.
По словам Карни, Канада никогда не войдёт в состав США, о чём неоднократно намекал новый американский президент Дональд Трамп.
"Я выразился предельно ясно, мы никогда и ни в какой форме не будем частью Соединенных Штатов. Америка – это не Канада", – заявил Карни.
Напомним, новый премьер Канады выступил против Трампа.
"Трамп нападает на канадские семьи, рабочих и бизнес. Мы не можем позволить ему добиться успеха и не позволим. Я обеспечу, что наш ответ будет иметь максимальное воздействие на США. Мы сохраним пошлины для США, пока американцы не проявят к нам уважение. В торговле, как и в хоккее, Канада победит", – заявил канадский политик.
В своей первой речи после избрания Карни заявил, что будет зеркально отвечать Трампу на пошлины США..
"Американцы не должны ошибаться. В торговле, как и в хоккее, Канада победит. Америка – это не Канада. Канада никогда не будет частью Америки ни в каком виде, ни в какой форме", – заверил Карни.
Ранее стало известно, что новым премьером Канады станет банкир Марк Карни.