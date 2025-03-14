В Оттаве сегодня вступил в должность новый премьер-министр – лидер правящей либеральной партии Марк Карни.

Видео с его заявлениями на посту главы правительства публикуют политические телеграм-каналы.

По словам Карни, Канада никогда не войдёт в состав США, о чём неоднократно намекал новый американский президент Дональд Трамп.

"Я выразился предельно ясно, мы никогда и ни в какой форме не будем частью Соединенных Штатов. Америка – это не Канада", – заявил Карни.

Напомним, новый премьер Канады выступил против Трампа.

"Трамп нападает на канадские семьи, рабочих и бизнес. Мы не можем позволить ему добиться успеха и не позволим. Я обеспечу, что наш ответ будет иметь максимальное воздействие на США. Мы сохраним пошлины для США, пока американцы не проявят к нам уважение. В торговле, как и в хоккее, Канада победит", – заявил канадский политик.

В своей первой речи после избрания Карни заявил, что будет зеркально отвечать Трампу на пошлины США..

"Американцы не должны ошибаться. В торговле, как и в хоккее, Канада победит. Америка – это не Канада. Канада никогда не будет частью Америки ни в каком виде, ни в какой форме", – заверил Карни.

Ранее стало известно, что новым премьером Канады станет банкир Марк Карни.