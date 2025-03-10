Преемником Джастина Трюдо на посту премьер-министра Канады будет 59-летний Марк Карни. Бывший глава Центрального банка Канады и Банка Англии с большим отрывом (85,9%) победил в борьбе за лидерство в Либеральной партии, опередив своего ближайшего конкурента, бывшего министра финансов украинского происхождения Христю Фриланд.

Об этом сообщает ВВС.

В своей победной речи Карни заявил, что будет зеркально отвечать Дональду Трампу на его пошлины.

"Американцы не должны ошибаться. В торговле, как и в хоккее, Канада победит. Америка — это не Канада. Канада никогда не будет частью Америки ни в каком виде, ни в какой форме", - заверил Карни.

Ожидается, что он примет присягу в качестве премьера в ближайшие дни и возглавит либералов на следующих всеобщих выборах, которые могут состояться в ближайшие недели.

Карни был главой Банка Канады в 2008-2013 годах, в первые годы после всемирного финансового кризиса. В 2013–2020 годах он возглавлял Банк Англии, и его служба на этом посту пришлась на годы Брексита. В последние несколько месяцев Карни служил советником Трюдо по экономике, но впоследствии стал критиковать шефа за его действия в этой сфере.

Напомним, в январе Трюдо подал в отставку после почти десятилетия пребывания у власти из-за падения рейтинга на фоне жилищного кризиса и роста стоимости жизни.

Вскоре после этого он заявил, что Канада не будет объединяться с США.