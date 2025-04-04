Канада готова заменить США в роли мирового лидера.

Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни, его слова передает газета The New York Times.

Канадский премьер сообщил, что попытается собрать "коалицию единомышленников", ищущих альтернативу Штатам.

"Если Соединённые Штаты больше не хотят быть лидерами, тогда им станет Канада. 80-летний период, когда США несли знамя глобального экономического лидерства, создавали союзы, основанные на доверии и взаимном уважении, и отстаивали свободный и открытый обмен товарами и услугами, подошёл к концу. И хотя это трагедия, это также и новая реальность", - заявил Карни.

Он добавил, что Канада ответит на введенные Дональдом Трампом пошлины так, чтобы нанести себе минимальный ущерб, а США - максимальный.

Напомним, что Канада уже анонсировала тариф в размере 25% на все автомобили, импортируемые из США, которые не соответствуют соглашению о зоне свободной торговли в Северной Америке.

Мы подробно рассказывали о первых последствиях для мировой экономики и экономики США введения Трампом пошлин и приводили реакцию на них мировых лидеров.