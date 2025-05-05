Силы Израиля провели масштабную воздушную атаку на Йемен.

Об этом сообщает арабское издание Al Jazeera, местные телеграм-каналы опубликовали кадры взрывов и возникших в их результате пожаров.

По данным журналистов, целью массированных атак израильской авиации стали морские причалы, базы и аэропорты. Всего нанесено свыше сорока́ ракетных и бомбовых ударов.

Перед этим ракета йеменских хуситов ударила по аэропорту Израиля.

После ракетного удара хуситов ряд авиакомпаний приостановили полеты в Тель-Авив. Большинство авиакомпаний также отменили будущие рейсы в Израиль и из него. Один из авиалайнеров компании Air India из Дели развернулся над Амманом и вернулся обратно.

Ранее Израиль нанёс удары по военным объектам в Сирии.

По заявлениям ЦАХАЛ, истребители атаковали "зенитную артиллерию и ракетную инфраструктуру класса "земля-воздух" в Сирии".

Сирийские СМИ пишут, что это были "самые мощные атаки с начала года". Отмечается, что на перехват израильских ракет поднимались турецкие самолёты, но подтверждений этому нет.

При этом израильские паблики пишут, что Тель-Авив ставит целью создать в приграничных районах Сирии буферную зону под контролем друзов, с которыми у израильтян были традиционно хорошие отношения (много друзов живёт в Израиле и двже служат в ЦАХАЛ).