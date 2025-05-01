В Израилье активисты местной этноконфессиональной арабской группы друзов перекрыли автостраду с требуют от правительства начать действия по защите представителей своего религиозного учения на територии Сирии.

Власти в лице министра обороны Исраэля Каца отреагировали на акцию.

"Я ещё раз предупреждаю главу сирийского режима Джулани: если нападения на друзов в Сирии не прекратятся, мы ответим очень жёстко. После вчерашних нападений на друзов в Сирии премьер-министр и я дали указание ЦАХАЛ нанести несколько предупредительных ударов по экстремистским элементам, а также дали чётко понять сирийскому режиму, что он несёт ответственность за предотвращение нападений. Мы стремимся защитить друзов и в настоящее время следим за происходящим. Если нападения на друзов возобновятся и правительственный режим не предотвратит их, мы ответим очень жёстко", – заявил Кац.

Вмеате с этим появились сообщения о продвижении сил израильской армии на юге Сирии – арабский телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что сегодня силы ЦАХАЛ вошли в друзскую деревню Хадер на склонах сирийской части горного массива Хермон.

Канал SYRIA TV передаёт, что силы ЦАХАЛ блокируют все входы в деревню с помощью установленного контрольно-пропускного пункта.

Также, по данным SYRIA TV, связанного с режимом Аш-шарра, израильтяне продвинулись вглубь сирийской территории и установили блокпост у друзской деревни Баксам у подножия сирийского Хермона.

Ранее сообщалось о том, что между правительственными силами Сирии и отрядами друзов начались столкновения.

Напомним, Израиль раскритиковал исламистское руководство Сирии за резню алавитов.