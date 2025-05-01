В Сирии начались столкновения сил нового правительства и отрядов друзов, которые дружественны Израилю.

Об этом сообщают местные СМИ.

Минувшей ночью боевые действия произошли в Сахнае, населенном преимущественно друзами.

В МВД Сирии заявили, что правительственные силы были неоднократно атакованы беспилотниками израильских ВВС на подступах к городу. Армия обороны Израиля подтвердила удары по окрестностям Дамаска. По заявлениям ЦАХАЛ, удары были осуществлены по группировкам, которые собирались напасть на друзов.

Сообщается также о тяжелых столкновениях с друзами в западной и северо-западной сельской местности города Эс-Сувейда.

На опубликованных кадрах новы власти Сирии призывают ко всеобщей мобилизации против друзов, призывы транслируются через громкоговорители в нескольких мечетях по всей Восточной Гуте.

Духовный лидер друзов заявил, что их община утратила доверие к правительству в Дамаске и призвал ввести международные силы.

Напомним, что ранее в Сирии войска нового правительства устроили резню алавитов после их попытки восстания.

Через время Израиль осудил такие действия и нанес удары по авиабазам в Сирии. Взрывы звучали в пригороде Дамаска, а также в провинциях Хама и Хомс.