В Израиле баллистическая ракета йеменских хуситов ударила в районе аэропорта "Бен Гурион" в Тель-Авиве. Пострадали шесть человек.

После ракетного удара хуситов ряд авиакомпаний приостановили полеты в Израиль.

Об отмене рейсов заявили Ryanair, WizzAir и группа Lufthansa, в которую входят авиакомпании Lufthansa Airlines, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings, а также United Airlines, ITA, Air France, Brussels Airlines, Air India, Air Canada, TUS Airways, Transavia, Air Europa.

Большинство авиакомпаний также отменили и завтрашние полеты в Израиль и из него. Один из рейсов компании Air India из Дели развернулся над Амманом и вернулся назад.

По данным израильских СМИ, баллистическая ракета, которую выпустили по Израилю йеменские хуситы, упала в десятках метров от дороги, ведущей к Терминалу 3, глубина воронки составляет около 25 метров.

Накануне мы писали о том, что Израиль нанес удары по военным объектам в Сирии.

Напомним, на днях между правительственными силами Сирии и отрядами друзов начались столкновения.