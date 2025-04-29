Причиной потери американского истребителя F/A-18 Super Hornet в Красном море стала атака хуситов. Об этом сообщает телеканал CNN.

Самолет упал за борт с авианосца Harry Truman во время буксировки.

Корабль сделал резкий манёвр во избежание атаки дронов и ракет со стороны йеменских повстанцев. Это и могло способствовать потере истребителя.

В итоге самолёт стоимостью более 60 миллионов долларов затонул. Отмечается, что один моряк получил легкие травмы.

"Моряки, буксировавшие самолет, приняли немедленные меры, чтобы отойти от него, прежде чем он упадет за борт. Продолжается расследование", - говорится в сообщении.

Авианосец Harry S. Truman не первый раз подвергается атакам хуситов, по которым США в последнее время усилили авиаудары.

Напомним, вчера истребитель американского авианосца упал в море в зоне боевых действий против хуситов.

Ранее сообщалось, что над Красным морем был сбит американский истребитель F-18. Два пилота выжили, успев катапультироваться. Заявлялось, что самолет был сбит "дружественным огнем".