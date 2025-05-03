Между Израилем и новыми властями Сирии, которых поддерживает Турция, происходит серьезное обострение. Об этом сообщают местные СМИ.

Как стало известно, этой ночью Израиль нанес очередные удары по соседней стране, расширив их географию.

Если позавчера обстрелу подвергся только Дамаск и район президентского дворца, то сейчас удары посыпались по провинциям Хама, Латакия и Дераа. Первые две расположены севернее Дамаска.

По заявлениям израильской армии, удары истребителей были нацелены на "военный объект, зенитную артиллерию и ракетную инфраструктуру класса "земля-воздух" в Сирии".

Сирийские СМИ пишут, что это были "самые мощные атаки с начала года". Отмечается, что на перехват израильских ракет поднимались турецкие самолеты, но подтверждений этому нет.

Руководство Сирии заявило о "крупной эскалации", а отец нового лидера написал пост в Facebook с угрозами в адрес "вражеского сионистского государства".

"У нас нет ПВО, самолётов или дальнобойной артиллерии — но у нас есть народ, закалённый в боях и жизни в тяжёлых условиях уже 14 лет. Нам не нужно всё это оружие. Наше оружие — это люди. Мы будем сражаться когтями и призовём даже тех, кого изгнали из нашей земли, чтобы они сражались с нами. Это придёт к вам оттуда, откуда вы не ждёте. Израиль вмешивается в национальную структуру Сирии. Агрессоры, мы знаем, когда положить вам конец", - заявил Хуссейн Альшараа.

Как мы уже писали, поводом к новым ударам Израиля по Сирии стали столкновения новых властей страны с представителями друзов - народа, живущего южнее Дамаска. Израильтяне начали открытую поддержку друзов сразу после свержения Асада и ввели войска в ряд их селений.

При этом израильские паблики пишут, что друзы - лишь формальный повод, а на деле "Израиль не хочет присутствия турецких прокси или регулярных войск в близи своей границы". То есть, Израиль хочет создать в приграничных районах Сирии буферную зону под контролем друзов, с которыми у израильтян были традиционно хорошие отношения (много друзов живет в Израиле и служат в ЦАХАЛ).

Израильские комментаторы указывают, что нынешние удары являются признаком того, что переговоры при посредничестве США о нормализации отношений Израиля с новыми сирийскими властями и строящей за их спиной Турцией провалились. Именно из-за этого Израиль переходит к военному давлению.

Дальнейшее развитие событий, во многом зависит от того, как на происходящее отреагирует Турция - вмешаются ли ее вооружённые силы в конфликт с Израилем и друзами на стороне Дамаска, либо предпочтут держаться в стороне, опасаясь вступать в прямое столкновение с израильской армией, что чревато резкой реакцией Вашингтона.

Напомним, на днях между правительственными силами Сирии и отрядами друзов начались столкновения.

Затем в Израилье активисты местной этноконфессиональной арабской группы друзов перекрыли автостраду с требованием от правительства начать действия по защите представителей своего религиозного учения на територии Сирии.