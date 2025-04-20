В Израиле опровергли готовность ударить по Ирану, несмотря на негативное отношение к этому США, о чем вчера писали СМИ.

Об этом заявил глава МИД страны Гидеон Саар в интервью газете The Daily Telegraph.

По его словам, в Израиле все равно не хотят, чтобы Иран получил ядерное оружие.

"Я член военно-политического кабинета Израиля, участвую во всех встречах в узком кругу, и я не помню о таком решении. Но Израиль привержен цели не дать Ирану заполучить ядерное оружие. Если эту цель удастся достичь дипломатическим путем, то он приемлем", - заявил глава МИД Израиля.

Ранее о готовности ЦАХАЛ атаковать ядерные объекты Ирана писали со ссылкой на источники ряд СМИ, среди которых агентство Reuters и американская газета The New York Times. Они утверждали, что США якобы отказались поддержать этот шаг Израиля.

При этом 19 апреля в Риме завершился второй раунд непрямых переговоров США и Ирана о ядерной программе Тегерана. Стороны договорились продолжить обсуждения 26 апреля.

О том, что США готовы к ядерному компромиссу с Ираном, объявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.