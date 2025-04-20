В МИД Израиля опровергли слухи о готовности ударить по Ирану
В Израиле опровергли готовность ударить по Ирану, несмотря на негативное отношение к этому США, о чем вчера писали СМИ.
Об этом заявил глава МИД страны Гидеон Саар в интервью газете The Daily Telegraph.
По его словам, в Израиле все равно не хотят, чтобы Иран получил ядерное оружие.
"Я член военно-политического кабинета Израиля, участвую во всех встречах в узком кругу, и я не помню о таком решении. Но Израиль привержен цели не дать Ирану заполучить ядерное оружие. Если эту цель удастся достичь дипломатическим путем, то он приемлем", - заявил глава МИД Израиля.
Ранее о готовности ЦАХАЛ атаковать ядерные объекты Ирана писали со ссылкой на источники ряд СМИ, среди которых агентство Reuters и американская газета The New York Times. Они утверждали, что США якобы отказались поддержать этот шаг Израиля.
При этом 19 апреля в Риме завершился второй раунд непрямых переговоров США и Ирана о ядерной программе Тегерана. Стороны договорились продолжить обсуждения 26 апреля.
О том, что США готовы к ядерному компромиссу с Ираном, объявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.