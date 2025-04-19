Израиль не исключает удар по ядерным объектам Ирана – несмотря на то, что США против такого шага.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Источники издания среди израильских чиновников предполагают, что армия Израиля может нанести ограниченный удар по ядерным объектам Ирана, несмотря на то, что США отказались поддержать этот замысел. Атака будет значительно менее масштабной, чем предполагалось изначально, и пока неясно, когда будут реализованы эти планы и будут ли вообще, с учётом того, что в настоящее время Вашингтон и Тегеран находятся в стадии второго раунда переговоров о "ядерной сделке". Подобный шаг может поставить под угрозу более широкую поддержку Израиля со стороны США.

Как в среду писала газета New York Times, Израиль представил администрации президента США Дональда Трампа несколько вариантов плана поражения ядерных объектов Ирана, причём в качестве возможных сроков указывался конец весны и лето. Авиаудары должны сочетаться с наземными операциями спецназа, и всё вместе должно отсрочить создание Тегераном ядерного оружия минимум на несколько месяцев. Однако Трамп заявил Нетаньяху, что Вашингтон хочет сосредоточиться на дипломатических переговорах с Тегераном и не готов поддержать военную операцию Тель-Авива в краткосрочной перспективе.

В ответ на запрос Reuters Совет нацбезопасности США сослался на комментарий Трампа, сделанный в четверг, когда он заявил журналистам, что не отговаривал Израиль от нападения, но не спешит поддерживать военные действия против Тегерана. Один из высокопоставленных израильских чиновников сообщил журналистам, что решение о нападении на Иран пока не принято, а источник в иранском правительстве подтвердил, что Тегеран осведомлён о планах ЦАХАЛ и готов дать жёсткий ответ на атаку.

Напомним, израильские официальные лица пообещали не допустить того, чтобы Иран получил ядерное оружие, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху настаивает на том, чтобы любые переговоры с Тегераном завершились полным свёртыванием его ядерной программы.

В свете сложившейся обстановки глава иранской дипломатии Аббас Аракчи сообщил, что на встрече в Риме Иран и США согласовали принципы и цели будущего соглашения по "ядерной сделке". Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи уточнил, что новый раунд переговоров запланирован на 26 апреля. Переговоры технических групп пройдут в Омане.

Ранее о том, что США готовы к ядерному компромиссу с Ираном, объявил спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф.

Напомним, в Reuters писали, что Иран привёл войска в состояние повышенной боевой готовности, но готов к неформальным переговорам с США.