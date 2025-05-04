Украина получит один ЗРК Patriot, базировавшийся в Израиле, обсуждается передача Киеву еще одной такой системы ПВО из Германии или Греции.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на четырех действующих и бывших чиновников США.

По словам двух чиновников, ожидается, что система из Израиля будет доставлена Украине уже к лету. При этом речь идет об одной из более старых моделей.

"Система ПВО Patriot, базировавшаяся в Израиле, будет передана Украине после ремонта, также западные союзники обсуждают организацию передачи еще одной со стороны Германии или Греции", - говорится в статье.



Один из чиновников также подчеркнул, что две из восьми систем ПВО, которыми на данный момент располагает Киев, в данный момент находятся на ремонте.

Ранее мы писали о том, что Соединенные Штаты требуют от Греции передать Украине системы ПВО Patriot, которые были направлены в Саудовскую Аравию. Греция, однако, отказывается выполнять эти требования.

Также мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил Дональду Трампу о готовности купить у США десять систем ПВО Patriot.