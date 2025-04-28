Соединенные Штаты требуют от Греции передать Украине системы ПВО Patriot, которые были направлены в Саудовскую Аравию.

Об этом сообщает греческое издание Kathimerini.

Газета отмечает растущее давление Вашингтона на Афины. Американская администрация призывает европейских союзников взять на себя большую ответственность в поставках вооружений.

Греция, однако, отказывается выполнять эти требования. Как подчёркивает издание, страна не может лишиться систем ПВО, критически важных для собственной обороны. Шесть батарей Patriot, одна из которых защищает саудовские энергообъекты, поступили на вооружение в 2023 году.

Также Штаты требуют привлечь греческий фрегат к боевым действиям против хуситов, добавляет издание.

Ранее Зеленский сообщил Трампу о готовности купить у США десять систем ПВО Patriot.

Перед этим Зеленский призывал Запад дать Украине больше систем противовоздушной обороны Patriot.

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