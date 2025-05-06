Президент США Дональд Трамп запретил американское финансирование исследований "опасных" вирусов за границей, ссылаясь на пандемию COVID-19.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Напомним, по одной из версий, тогда произошла утечка коронавируса из лаборатории в Ухане, где проходили исследования, в том числе, за средства США.

При этом указ Трампа ограничивает финансирование проектов, где "не осуществляется должный надзор за исследованиями". Поэтому неясно, насколько широким окажется запрет.

Как мы писали, близкий соратник Трампа Илон Маск говорил, что американское агентство USAID финансировало китайскую лабораторию, откуда, как утверждают в Штатах, вышел в свет коронавирус.

Напомним, что ранее Россия и Китай обвиняли США в финансировании биолабораторий в сопредельных странах и утверждали, что там разрабатываются элементы биологического оружия. В частности, и в Украине.

Соединенные Штаты и Украина это отрицали. После февраля 2022 года они называли такие обвинения попыткой России обосновать свое вторжение в Украину.

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