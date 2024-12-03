Коронавирус имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки в лаборатории города Ухань.

Она исследовала такие вирусы при "неадекватных уровнях биологической безопасности", говорится в докладе американских конгрессменов, который готовили два года.

Как аргумент приводится, что вирус обладает биологическими характеристиками, которые не были обнаружены в природе.

Кроме того, вирус при естественном течении пандемии имеет несколько очагов распространения (чего не было с "короной").

По версии американских законодателей, первыми заболевшими были сами исследователи Уханьского института вирусологии. Они заразились вирусом, похожим на ковид, осенью 2019 года, за несколько месяцев до появления "короны" на рынке диких животных.

Докладчики полагают, что на данный момент никаких доказательств естественного происхождения вируса не представлено.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения не подтверждала лабораторного происхождения ковида.

Руководил написанием доклада конгрессмен-республиканец Брэд Венстрап.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Джереми Фаррар заявил, что происхождение коронавируса было скорее естественным, чем утечкой из лаборатории.

В свою очередь в ФБР считают утечку из лаборатории в китайском Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса.