Президент США Дональд Трамп заявил, что вести торговлю со странами Евросоюза "во многих отношениях отвратительнее", чем с Китайской Народной Республикой.

Эти слова прозвучали в ходе конференции американского лидера в Вашингтоне.

В частности, Трамп заявил, что США "субсидируют" систему здравоохранения Германии, а также другие социальные программы ЕС через "неравноправную" торговлю.

Напомним, Вашингтон и Пекин договорились о взаимном снижении пошлин, в то время как переговоры США и ЕС все еще продолжаются.

Так, на переговорах в Женеве представители США и КНР договорились, что Пекин снизит пошлины на американские товары со 125% до 10%, а Вашингтон уменьшит ставку тарифа на китайские товары с 145% до 30%.

Ранее в Bloomberg писали, что Евросоюз примет дополнительные меры против США в случае неудачных переговоров об урегулировании торговых разногласий.

Брюссель планирует обложить отдельными пошлинами американские товары на сумму около ста миллиардов евро. Причём эти тарифы будут направлены против отдельных американских штатов, связанных с нынешним политическим руководством США.