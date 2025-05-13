Российский лидер Владимир Путин заявил, что не исключает новых санкций против РФ.

Об этом Путин сказал во время онлайн-встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

"Вот нас не запугать новыми возможными санкциями. Пугаться нельзя! Кто начинает пугаться, тот сразу все проиграет. Но понимать, что может происходить – обязательно нужно. Быть готовыми к любым действиям наших недоброжелателей. Они же в ущерб себе это делают. Кажется, что они не будут делать то-то и то-то, потому что это им вредит. Но делают же, придурки", – сказал глава Кремля.

Напомним, страны Евросоюза угрожают РФ санкциями в случае, если Москва не согласится на перемирие.

Санкциями России при таких раскладах угрожает и спецпредставитель Трампа Кит Келлог, но его позиция далеко не всегда соответствует тем шагам, которые делает сам президент США.

Какими могут быть реальные последствия истории с переговорами в Стамбуле, мы разбирались в отдельном материале.

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