"Они же в ущерб себе это делают". Путин не исключил новых санкций против России
Российский лидер Владимир Путин заявил, что не исключает новых санкций против РФ.
Об этом Путин сказал во время онлайн-встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
"Вот нас не запугать новыми возможными санкциями. Пугаться нельзя! Кто начинает пугаться, тот сразу все проиграет. Но понимать, что может происходить – обязательно нужно. Быть готовыми к любым действиям наших недоброжелателей. Они же в ущерб себе это делают. Кажется, что они не будут делать то-то и то-то, потому что это им вредит. Но делают же, придурки", – сказал глава Кремля.
Напомним, страны Евросоюза угрожают РФ санкциями в случае, если Москва не согласится на перемирие.
Санкциями России при таких раскладах угрожает и спецпредставитель Трампа Кит Келлог, но его позиция далеко не всегда соответствует тем шагам, которые делает сам президент США.
Какими могут быть реальные последствия истории с переговорами в Стамбуле, мы разбирались в отдельном материале.
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