Сегодня Владимир Зеленский сообщил, что он направил делегацию Украины на переговоры с РФ в Стамбул, а возглавил ее министр обороны Рустем Умеров. Умеров - вполне логичная кандидатура для переговоров.



Во-первых, у него уже есть соответствующий опыт. В марте 2022 года он был в составе украинской делегации на переговорах с Россией. 3 марта встречался в Киеве с бизнесменом Романом Абрамовичем (эта встреча стала известна общественности благодаря публикациям СМИ о том, что Умеров и Абрамович были на ней отравлены). В российских телеграм-каналах распространялась версия, что Умеров и Абрамович довольно много контактировали после этого, поддерживали постоянную связь. Это был один из немногих каналов прямых контактов украинской и российской сторон во время войны.

Так или иначе, но опыт общения с российскими представителями у Умерова есть. Кроме того, в его лице прослеживается даже некоторая преемственность с переговорами 2022 года: российскую делегацию сейчас, как и три года назад, возглавляет Владимир Мединский, а украинскую – член тогдашней делегации Украины Умеров.



Во-вторых, играют роль и личностные качества Умерова.



"Умеров очень спокойный, мягкий человек, во всех ситуациях предпочитающий договариваться, искать компромиссы, а не идти напролом. Такой типаж восточного человека, который любит, чтобы со всеми у него были хорошие отношения. В близких к Банковой кругах уже давно говорили, что если когда-нибудь начнутся переговоры с РФ, то Умеров - лучшая кандидатура для главного переговорщика. Потому что он не будет шашкой махать, а попытается выйти на конструктив. Но конечно, все эти его качества сработают, только если будет политическая установка от Зеленского выходить на договоренности. И если будет настрой у россиян к этим договоренностям идти. И если вообще будет желание сторон достичь компромисса, чтобы закончить войну", - сказал "Стране" один из украинских политиков, который близко знает Умерова.

Ранее мы прогнозировали, каким будет итог переговоров в Стамбуле.