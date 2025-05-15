Вчера мы описывали пять сценариев возможного развития событий на переговорах в Стамбуле.



Первый: президент РФ Владимир Путин лично приедет лично в Стамбул или в одну из стран Персидского залива, где будет находиться глава Белого дома Дональд Трамп.



Второй: Путин не приедет, а Киев откажется общаться с кем-либо другим. Переговоры сорвутся, так и не начавшись.



Третий: Путин не приедет, но Владимир Зеленский все равно пошлет украинскую делегацию на переговоры с россиянами, и они подпишут соглашение о перемирии.



Четвертый: Путин не приедет, но Зеленский пошлет украинскую делегацию на переговоры с российской стороной. 15 мая переговорщики не договорятся о перемирии, но начнется переговорный процесс, в ходе которого стороны выйдут на новую версию стамбульских соглашений.



Пятый: Зеленский пошлет украинскую делегацию на переговоры с российской, однако из-за несовместимости позиций сторон обсуждения зайдут в тупик на первой же или на последующих встречах. В итоге диалог прекратится со взаимными обвинениями.

Теперь уже известно, что Путин в Турцию не приехал. Делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Но Зеленский все-таки послал на переговоры с ним украинскую делегацию во главе с Рустемом Умеровым. Таким образом, остаётся выбор из третьего, четвертого и пятого сценарией.

При этом, однако, и первый сценарий пока на 100% отбрасывать не стоит, учитывая сегодняшние намёки Трампа о том, что все решится на его встрече с Путиным. Прибытие президента РФ в Турцию на переговоры с Зеленским видится крайне маловероятным - тем более что сам Зеленский объявил о своем завтрашнем отъезде в Албанию вместе с Реджепом Тайипом Эрдоганом, а в Кремле сообщили, что в планах Путина нет поездки в Турцию. А вот встреча Путина и Трампа в одной из стран Персидского залива, где сейчас находится с визитом президент США, теоретически возможна. Но только при условии, что Вашингтон и Москва согласовали уже все параметры своей сделки. О чем, пока не известно.