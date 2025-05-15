В Анкаре завершилась встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Двусторонняя встреча и рабочий ужин с участием делегаций в президентском комплексе продолжались 2 часа 45 минут.

После нее Зеленский выступил на пресс-конференции.

По словам главы государства, он направил делегацию Украины на переговоры с РФ в Стамбул. Ее возглавил министр обороны Рустем Умеров. Представители Украины уже отправилась из Анкары в Стамбул. Встреча с российской стороной может состояться сегодня вечером или завтра.

При этом главным вопросом для обсуждения на переговорах в Стамбуле, по словам президента, станет прекращение огня. Зеленский отметил свои сомнения в том, что Россия на него согласится.

Также он дал понять, что переговоры с РФ в Турции могут продолжиться и завтра. В дальнейшем запланированы встречи с американской делегацией.

В любом случае украинская делегация останется в Стамбуле и завтра.

У Зеленского спросили: если на встрече в Стамбуле РФ не согласится на прекращение огня, то будет ли это означать, что переговоры провалились и на том завершены. Зеленский прямо на этот вопрос не ответил. Повторил только, что, по его мнению, безусловное прекращение огня является первым шагом к миру.

Кроме того, он сказал, что если Россия не продемонстрирует реальной готовности к завершению войны, то Украина попросит США, ЕС и страны глобального Юга ввести против Москвы жесткие санкции.

"Мы не пойдем на юридическое признание всех оккупированных территорий российскими", - также заявил Зеленский, отвечая на вопрос, на какие территориальные компромиссы готова пойти Украина ради мира.

Обращает на себя внимание его утверждение, что он не пойдет на признание российского статуса "всех территорий". Это оставляет простор для трактовок, что он имел в виду: отказ вообще что-либо признавать либо частичное признание аннексии.

Также президент сообщил, что США давят на Украину больше, чем на Россию.

"Поэтому мы хотим, чтобы была демонстрация давления на Путина", - сказал Зеленский.

Вообще на протяжении всей пресс-конференции Зеленский делает упор на низком уровне российской делегации, противопоставляя ее высокому представительству делегации Украины, которая включала президента, нескольких министров, главу Генштаба и главу СБУ.

Основная мысль Зеленского следующая: таким низким уровнем делегации и своим отказом приехать в Турцию лично Владимир Путин демонстрирует неуважение к Дональду Трампу и Эрдогану и нежелание завершать войну; переговоры же он предложил, чтобы избежать жестких санкций США.

Президент коснулся и положения на фронте. Как он рассказал, армия РФ ведет наступление по всем направлениям. Главное направление атак - Сумское, где наступают 67 тысяч российских военных. ВСУ предпринимают меры, чтобы не дать им объединиться, но россияне "хотят делать это наступление".

Напомним, западные СМИ писали, что Зеленский примет решение о переговорах с Россией после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Между тем глава МИД Украины Андрей Сибига в Турции успел встретиться с государственным секретарем США Марко Рубио, сенатором Линдси Грэмом и министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро.

Об основных сценариях переговоров в Стамбуле мы писали в отдельном материале.