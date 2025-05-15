Россия готова к переговорам с Украиной с целью "выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта".

Об этом заявил глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский.

"Настроены на серьезную профессиональную работу", - написал Мединский.

Как известно, в состав российской делегации также вошли заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Российская делегация с утра ждет Украину в Стамбуле, сообщил спикер Кремля Песков. По его словам, конкретики по времени встречи, и состоится ли она вообще, нет.

Напомним, по данным западной прессы, Украина хочет обсудить возможность перемирия на один месяц.

Посол по особым поручениям МИД РФ Мирошник заявил, что Россия не согласна обсуждать только перемирие, как, по данным западной прессы, хочет Украина.

"Позиция делегации Киева о том, что обсуждать в Стамбуле можно лишь перемирие, не совместима с подходами Москвы", - заявил Мирошник.

Также в РФ допустили, что сегодняшние переговоры с Украиной могут быть сорваны.

"Переговоры в Стамбуле могут стать историческим шагом к миру, если их не сорвут в последнюю минуту", - заявил спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал "бутафорным" уровень делегации РФ и подтвердил, что озвучит решение об участии Украины в переговорах с РФ после встречи с президентом Турции Эрдоганом.