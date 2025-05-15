Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил состав делегации на переговоров с представителями РФ в столице Турции.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Как и сообщалось ранее, глава делегации – министр обороны Рустем Умеров.

Встреча сторон должна пройти 15-16 мая.

Ранее "Страна" разбиралась, почему Зеленский назначил Умерова главой переговорщиков с россиянами.

Война в Украине продолжается 1177-й день. Последние новости с главными событиями 15 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне захватили часть села Малиновка к востоку от Мирнограда, сообщает Deep State. На торецком участке фронта неприятель вплотную подошёл к Романовке и пытается полностью взять село. Также войска РФ продвигаются на новопавловском направлении и контролируют большую часть села Богатырь.

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