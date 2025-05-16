В пятницу, 16 мая, в Украине идет 1178-й день войны с Россией.

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Последние новости

08:16 Киев с утра атаковали дроны. В КГВА сообщают, что зафиксировано падение обломков на территории котельной в Святошинском районе. Кроме того, есть информация о повреждениях окон и автомобилей в жилом квартале.

08:08 Украина и Россия "имеют шансы" выработать документ по завершению войны на переговорах в Стамбуле.

Об этом заявил представитель МИД РФ Родион Мирошник.

Итоговый документ будет легитимным, "несмотря на истечение срока полномочий Зеленского", добавил Мирошник.

В то же время он выразил обеспокоенность, что Украина хочет обсуждать в Стамбуле исключительно прекращение огня, а не более широкий круг вопросов.

Напомним, вчера в Стамбуле должны были начаться переговоры Украины и России, но их перенесли на сегодня. Делегация РФ заявляет, что будет ждать украинских коллег с 10 часов утра.

08:06 Прямо сейчас идёт налет беспилотников на Крым.

В районе Симферополя и Севастополя работает авиация и ПВО.

Местные паблики пишут, что дроны атакуют со стороны моря.

Украинские телеграм-каналы сообщают, что поражён склад боеприпасов в Перевальном под Симферополем (на втором видео).

Трасса Симферополь-Алушта, на которой расположено Перевальное, перекрыта.

08:05 Украина потеряла ещё один истребитель F-16, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Борт сбивал воздушные цели этой ночью. После поражения трёх объектов, авиапушка начала работать по четвертому, но затем произошла "нештатная ситуация".

Летчик катапультировался и выжил. Назначена комиссия для расследования.

08:00 Планов поставки Украине крылатых ракет Taurus в настоящее время нет, заявил канцлер Германии Мерц.

Ранее Мерц выступал за поставку Taurus Украине, но после создания коалиции ХДС и СДПГ больше об этом не заявляет.