Из трех сценариев, которые мы прогнозировали накануне сегодняшней встречи в Стамбуле, оправдался третий – дан старт переговорному процессу, стороны договорились о новых встречах. Плюс согласовали обмен рекордного числа пленных – 1000 на 1000.



Хотя до встречи большинство комментариев были иного плана – о том, что переговоры обязательно сорвутся, так как Россия откажется соглашаться на безусловное прекращение огня, после чего Украина объявит, что с Москвой больше не о чем говорить и призовет немедленно ввести против РФ жесточайшие санкции. Ну, а там дальше как Трамп решит.



Первые неофициальные сообщения об итогах встречи, которые потоком пошли по украинским и западным (преимущественно британским) изданиям, как бы указывали именно на такой вариант. Там говорилось, что российская делегация выдвинула Украине некие жесточайшие и категорически неприемлемые условия (передача всей территории четырех областей плюс буферные зоны в Сумской и в Харьковской), после чего переговоры стали бессмысленными.



И тем более резким контрастом на этом фоне прозвучали первые заявления Умерова и Мединского. Они были спокойные и конструктивные. Ни о каких разногласиях не упоминалось (хотя это, естественно, не говорит о том, что их во время переговоров не было).

Было сказано, что договорились об обмене пленными 1000 на 1000. И, главное, договорились о новой встрече, на которой должны обсудить видение каждой из сторон по прекращению огня. Также поднимался вопрос об организации встречи Путина и Зеленского.



Итого подведем итог: переговоры завершились без соглашения о перемирии, но Украина о провале не заявила, а наоборот - сказала о подготовке к новым встречам. Правда, Зеленский вновь призвал Трампа к введению санкций и к жесткому давлению на РФ, если Москва не продемонстрирует стремления к миру. Однако, с учетом комментариев Умерова и Мединского о предстоящем "новом раунде переговоров", угрозы эти оказались как бы перенесены в неопределенное будущее – на время после "нового раунда".



Безусловно, пока еще рано говорить о том, что переговорный процесс принесет какой-либо результат. Более того, никто не гарантирует, что даже второй раунд переговоров состоится.



Потому что сейчас происходит борьба за повестку переговоров.



Путин пытается перебить тему о безусловном 30-дневном прекращении огня, которая активно продвигается в виде ультиматума Зеленским и европейцами. Продвигается, чтоб Путин от нее отказался, после чего убедить Трампа наказать Кремль за это жесткими санкциями и похоронить диалог Москвы и Вашингтона.

Путин же хочет нечто большего, чем просто перемирие, увязывая его со многими условиями. Поэтому пытается убедить в том же и Трампа, чтоб он перестал настаивать на безусловном прекращении огня и воспринял условия Кремля. Естественно, Зеленский и европейцы хотят этому помешать, доказав Трампу, что Путин просто тянет время, а его условия полностью неприемлемые.



Благодаря тому, что начались прямые переговоры и они не были объявлены сразу проваленными из-за отсутствия решения по прекращению огня, Путин отчасти приблизился к своей цели. Но то, что он ее добьется пока говорить рано. Так как Трамп еще своего слова по итогам переговоров не сказал.

Хотя в последние дни идет все больше разговоров о предстоящей встрече (или, как минимум, телефонном разговоре Трампа и Путина), после которой и станет понятно могут ли быть достигнуты финальные договоренности о завершении войны и на каких условиях.

Но, в любом случае, запуск переговорного процесса, безусловно, дает надежду на то, что к прекращению огня и даже, может быть, к более широким мирным договоренностям, Украина и Россия рано или поздно прийдут. Если, конечно, две страны в принципе готовы к компромиссам.

В том числе и по главному вопросу, который, в том числе, всплыл и на сегодняшних переговорах.

С тех пор как после неудачного наступления ВСУ в 2023 году стало понятно, что военным путем вернуть захваченные россиянами территории Украины не получится, в Киеве начали допускать согласие на остановку войны по линии фронта, но только под гарантии безопасности, уровня 5-й статьи НАТО с введением миротворцев (в идеале, который пока выглядит почти недостижим), либо, как минимум, просто на условиях "заморозки" конфликта с такими же отношениями с Россией, как были, например, между Арменией и Азербайджаном с 1994 по 2020 год – масштабных боевых действий нет, но отношения сугубо враждебные, контакты на минимуме, обе страны находятся в состоянии подготовки к новой войне.

Москва же настаивала на другой идее – Украина должна внутренне измениться и перезагрузить свои отношения с Россией. При этом продвигалась мысль, что единственным реальным гарантом безопасности для Киева может быть только Москва. И пока Украина с РФ не договорится о принципах сосуществования, будет война, в которой, рано или поздно, Киев проиграет через истощение. И никто Украине не поможет, потому что все боятся вступать в войну с ядерной Россией.

"Хорошо известен психологический эффект опустошения от несбывшихся ожиданий, поэтому нынешние надежды на Трампа и его мирные инициативы повышают шансы, что украинские элиты всё-таки сделают следующий шаг и придут к выводу: единственная страна, которая может обеспечить Украине мир, – это Россия, альтернатива же прямым мирным переговорам с Москвой – разрушение государства. Позицией РФ на таких переговорах будет отказ Украины от роли военной и политической угрозы для России", - писал ещё в начале года близкий к Кремлю российский военный эксперт Сергей Полетаев.



Примерно в том же духе высказался (если верить западным СМИ) на сегодняшних переговорах и Мединский: "Мы не хотим войны, но готовы воевать ещё год, два, три - столько, сколько потребуется. Мы воевали со Швецией 21 год. Мы готовы воевать вечно. А вы сколько готовы воевать?".



Конечно, любой украинский блогер и комментатор в Facebook могут привести тысячу и один аргумент почему российские угрозы "воевать вечно" – блеф и как Россия уже в обозримом будущем рухнет под гнетом военных и экономических проблем.



Но, на самом деле, правда состоит в том, что война на истощение несет огромные риски и угрозы для будущего обеих стран. И не только для Украины, но и для России. И вопрос "готовы ли вы воевать вечно" стоит задать не только украинской делегации в Стамбуле, но и российскому обществу.



Возможно, у Украины и меньше шансов выстоять в войне на истощение в силу несопоставимости потенциалов. Но и она может нанести колоссальный ущерб России.



Поэтому гарантировать реальный и прочный мир могут лишь взаимные договоренности о принципах сосуществования двух стран, чтоб, как минимум, не мешать жить друг другу. Но только принципы эти должны быть приемлемы для обеих стран. А это невозможно без готовности идти на взаимные компромиссы.

Иначе - "вечная война", пока один из противников не рухнет. Но и в таком случае цена победы может оказаться равносильна поражению.

Подробнее о ходе и о результате переговоров читайте в матеариале Что показали переговоры Киева и Москвы в Стамбуле, смогут ли теперь остановить войну. Итоги