Директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон будет представлять США на сегодняшних переговорах с российской делегацией в Стамбуле.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа США.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио уже прибыл в Стамбул, сообщает Le Monde.

"Рубио не будет участвовать в переговорах между Москвой и Киевом, однако ожидается, что американцы проведут отдельные встречи с украинцами и турками с одной стороны, и с россиянами с другой", - пишет издание.

Напомним, Рубио не будет участвовать в Стамбуле в составе американской делегации в переговорах с представителями РФ, поскольку Кремль "направил группу более низкого уровня". Сегодня он планирует встретиться в Стамбуле с главой МИД Украины Андреем Сибигой и представителями украинской делегации, но с россиянами встречаться не намерен.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в 10:45 пройдет встреча делегаций Турции, США и Украины. В 12:30 запланирована трехсторонняя встреча Турция-Украина-Россия.