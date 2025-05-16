Директор по политическому планированию Госдепа будет представлять США на переговорах в Стамбуле - Reuters
Директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон будет представлять США на сегодняшних переговорах с российской делегацией в Стамбуле.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа США.
В то же время госсекретарь США Марко Рубио уже прибыл в Стамбул, сообщает Le Monde.
"Рубио не будет участвовать в переговорах между Москвой и Киевом, однако ожидается, что американцы проведут отдельные встречи с украинцами и турками с одной стороны, и с россиянами с другой", - пишет издание.
Напомним, Рубио не будет участвовать в Стамбуле в составе американской делегации в переговорах с представителями РФ, поскольку Кремль "направил группу более низкого уровня". Сегодня он планирует встретиться в Стамбуле с главой МИД Украины Андреем Сибигой и представителями украинской делегации, но с россиянами встречаться не намерен.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что в 10:45 пройдет встреча делегаций Турции, США и Украины. В 12:30 запланирована трехсторонняя встреча Турция-Украина-Россия.