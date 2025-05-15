Глава Госдепа Марко Рубио не будет участвовать 16 мая в Стамбуле в составе американской делегации в переговорах с представителями РФ, поскольку Кремль "направил группу более низкого уровня".

Об этом сообщает CNN.

Госсекретарь США сказал, что 16 мая планирует встретиться в Стамбуле с главой МИД Украины Андреем Сибигой и представителями украинской делегации, но с россиянами встречаться не намерен.

А Anadolu сообщает, что делегации Украины, России и США во главе с Рубио и министр иностранных дел Турции встретятся 16 мая в Стамбуле. При этом в турецком МИДе заявили, что решений о переговорах представителей Турции, России, Украины и США в Стамбуле пока нет.

Сегодня Рубио сказал, что срок возможной встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина будет зависеть от итогов переговоров России и Украины в пятницу в Стамбуле.

О сценариях развития событий с переговорами мы писали в отдельном материале.