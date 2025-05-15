Переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле стартуют завтра, 16 мая.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В Офисе президента Украины заявили, что украинская делегация прибудет в Стамбул только сегодня поздно вечером.

Ранее российские СМИ уже писали, что время начала переговоров Украины и РФ в Стамбуле не определено и есть вероятность переноса встречи на 16 мая.

Между тем Владимир Зеленский уже вылетел из Турции в Албанию. Видео из аэропорта с его самолетом опубликовал сайт Clash Report.

В Албании Зеленский примет участие в саммите европейского политического сообщества.

О сценариях развития событий с переговорами мы подробно писали в отдельном материале.