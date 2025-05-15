Российские представители будут ожидать встречи с украинской делегацией с 10:00 16 мая.

Об этом заявил глава российских переговорщиков Владимир Мединский.

Он сообщил, что делегация РФ прибыла в столицу Турции для прямых двусторонних переговоров с Украиной без предварительных условий и "готова к работе".

Напомним, по словам Мединского Москва расценивает встречу в Стамбуле как продолжение переговоров 2022 года.

Как мы также сообщали, президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с россиянами.

Война в Украине продолжается 1177-й день. Последние новости с главными событиями 15 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне захватили часть села Малиновка к востоку от Мирнограда, сообщает Deep State. На торецком участке фронта неприятель вплотную подошёл к Романовке и пытается полностью взять село. Также войска РФ продвигаются на новопавловском направлении и контролируют большую часть села Богатырь.

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