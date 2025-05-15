Украинский президент Владимир Зеленский находясь в Турции "стоит перед неловким выбором". Об этом пишет CNN.

"Он должен оставаться в Турции достаточно долго, чтобы американский президент Дональд Трамп знал, что он серьезно настроен на встречу, но не настолько долго, чтобы было видно, что он ждет представителей Кремля. Он должен либо отвергнуть российскую стамбульскую инициативу как слишком запоздалую, либо включиться в нее и, таким образом, начать совершенно новый путь в мирных переговорах", - пишет телеканал.

Также CNN допускает, что решение Путина не ехать в Турцию "возможно, уже окупилось", поскольку Трамп на данный момент относительно мягко отреагировал на отсутствие российского президента.

Телеканал предполагает, что Россия до последнего не объявляла о составе делегации, поскольку могли идти торги, что можно вынести на двустороннюю встречу Путина и Трампа.

"Кремль в течение трёх дней намеренно не уточнял, кого именно планирует отправить, оставляя надежду на то, что сам Путин всё же приедет. Возможно, это была попытка поторговаться за двустороннюю встречу с Трампом, за чёткие условия или уступки перед президентским саммитом. А может, у Путина с самого начала не было никакого намерения участвовать", - пишет издание.

Если переговоры сорвутся, то "единственным ответом, доступным Белому дому", будут санкции. Но "Кремль не боится новых санкций и давления со стороны Европы", считает CNN.

Кроме того, как пишет издание судя по первым словам Трампа, президент США может и не назвать встречу неудачной.

Поэтому решение, которое примет Трамп по итогам встречи в Стамбуле будет, возможно, самым важным в связи с войной в Украине.

Ранее Трамп заявил, что не удивлен отсутствием Путина в Стамбуле.

Подробно сценария развития событий на переговорах в Стамбуле и после них мы анализировали в отдельном материале.