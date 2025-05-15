Появилось полное заявление госсекретаря США Марко Рубио о возможности личной встречи президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина.

Фрагмент интервью в Белом доме публикуют политические телеграм-каналы.

"Хочу быть откровенным: у нас нет завышенных ожиданий относительно завтрашнего дня. И, если говорить начистоту, на данном этапе совершенно очевидно – прорыв возможен только при личном взаимодействии между президентом Трампом и президентом Путиным. Именно такой уровень вовлечённости необходим, чтобы сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. Я не думаю, что до их прямого и откровенного разговора можно ожидать каких-либо значимых результатов. А президент Трамп, как мне известно, готов к такому диалогу", – сказал Рубио.

В целом, администрация США ожидает, что личная встреча Трампа и Путина произойдёт очень скоро, заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома Себастьян Горка.

Напомним, по последней информации Марко Рубио не будет встречаться с делегацией России 16 мая в Стамбуле.

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