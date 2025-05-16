Анализируем итоги 1178-го дня войны в Украине.

Как прошли переговоры в Стамбуле

Сегодня в Стамбуле прошел первые раунд украино-российских переговоров.

Вчера их проведение сорвалось. Несмотря на то, что делегация РФ с утра была на месте, Зеленский сперва провел многочасовые переговоры с Эрдоганом, а затем объявил состав украинской делегации во главе с Умеровым. По итогу наступил вечер, и встречу с россиянами перенесли.

Сегодня переговоры тоже начались не сразу. Сперва украинцы и россияне по отдельности встретились с американцами. С Умеровым, Ермаком и Сибигой встретился госсекретарь Рубио, а с главой российской делегации Мединским - директор департамента планирования Госдепартамента Майкл Энтон.

Отметим, что Энтон - один из стратегов консервативной политики при Трампе, который работал в Белом доме и в первый срок нынешнего президента. Считается крупным идеологом движения MAGA. О чем они общались с Мединским, впрочем, неизвестно.

После встреч с американцами, украинская и российская делегация наконец собрались в одном зале. Вступительное слово сказал глава МИД Турции Фидан, который призвал заключить мир. По ряду сведений, он мог остаться на переговорах. Хотя другие журналисты сообщают, что россияне настояли на двустороннем формате.

Встреча была закрытой и длилась почти два часа.

Все это время украинские и британские СМИ публиковали инсайды о том, что переговоры на грани срыва, что российская делегация уже заказала самолет из Стамбула, а также, что россияне потребовали у Киева вывести войска из Донецкой, Запорожской, Херсонской и Луганской областей, на которые претендует РФ. И что угрожали заявить претензии на Сумскую и Харьковскую области в случае отказа Киева.

Среди прочих слухов, журналист The Economist Оливер Кэррол сообщил, что Мединский задал такой вопрос на переговорах украинской делегации: "Мы не хотим войны, но готовы воевать ещё год, два, три - столько, сколько потребуется. Мы воевали со Швецией 21 год. А вы сколько готовы воевать?"

Но в итоговых комментариях сторон ничего этого не упоминалось. И звучали они гораздо более конструктивно.

Представитель Украины Умеров анонсировал крупнейший обмен пленными с начала войны - 1000 на 1000 (Киев накануне требовал обмена "всех на всех", на что Москва, у которой в 6-7 раз больше пленных, идти не хочет).

Также он рассказал, что на переговорах обсуждался вопрос прекращения огня. По его словам, Украина и Россия "потенциально готовят встречу на уровне лидеров стран". Кроме того, будет новая встреча делегаций - Умеров заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров.

Представитель России Мединский подтвердил договоренность о пленных. Что касается прекращения огня, он заявил, что каждая из сторон подготовит свои предложения по организации перемирия - после чего делегация соберутся для их обсуждения на новую встречу.

Также он подтвердил запрос Украины на встречу Путина и Зеленского и заявил, что Росия приняла его к сведению. "В целом, мы удовлетворены результатами и готовы продолжать контакты", - дал общую оценку встрече Мединский.

В МИД Турции подтвердили, что Украина и Россия договорились о новой встрече.

После переговоров Зеленский вместе с главами европейский стран позвонили Трампу (это уже второй такой "групповой звонок" за последнее время). Украинский президент заявил американскому о готовности Украины к максимально быстрым шагам к миру. И призвал ввести "сильные" санкции, если РФ откажется от "полного и безусловного прекращения огня".

Европейцы же Россию после этих переговоров жестко раскритиковали - за то, что Москва не согласилась на безусловное перемирие.

"Если и были сомнения, последние часы ясно показали: Россия не стремится к перемирию. И если не будет усиленного давления со стороны Европы и США, добиться этого результата мирным путём не удастся. В сущности, Россия хочет вернуться к уже известному формату переговоров — тем, что велись с февраля по май 2022 года. Но они не предотвратили военные преступления в Буче и других местах, и не дали никакого результата", - заявил президент Франции Макрон.

Похожие заявления выпустили участники недавней поездки в Киев - британский премьер Стармер и польский Туск.

Стармер заявил, что позиция РФ на переговорах "неприемлема", он обвиняет Путина в затягивании перемирия. Туск обвинил РФ в срыве переговоров, заявил, что Кремль отказался вести диалог при участии США и выдвинул неприемлемые условия.

При этом у канцлера Германии Мерца вышел несколько другой комментарий. Он, хотя и обвинил Москву в срыве переговоров, но отметил, что произошел "очень маленький, но первый положительный сигнал".

О причине такой позиции Европы - и поддержат ли ее США, что является ключевым вопросом - разберемся ниже.

Что показали первые переговоры?

Заявления Украины и России показали, что события пока развиваются по одному из описанных "Страной" сценариев.

Мы уже предполагали, что на первых переговорах о перемирии объявлено не будет, но стороны договорятся начать диалог. Как и произошло. Но главный вопрос в том, получится ли в результате диалога достичь прекращения огня и выйти на более широкие мирные договоренности.

Чтобы это понять, разберем предварительную диспозицию сторон.



1. Киев. Мы уже много раз писали, что изначально украинские власти ни на какое прекращение огня идти не хотели, называя такие идеи "капитулянтскими". Они считают положение на фронте тяжелым, но не катастрофическим, а потому были настроены на продолжение войны, тем более, что она давала немалые бонусы – возможность практически бесконтрольно осваивать военные бюджеты и зачищать политическое поле в стране, укрепляя власть Зеленского. Другой вопрос – насколько подобная оценка ситуации на фронте отражает реальность. Но, так или иначе, именно она лежала в основе позиции украинской власти.

Однако Зеленский был вынужден в марте эту позицию изменить и поддержать 30-дневное перемирие после того как США прекратили военную помощь. Тактическая задача тогда была – возобновление помощи. А стратегический расчет был на то, что Россия откажется от перемирия, после чего Трамп на нее обрушит жесточайшие санкции и продолжит поставлять Украине оружие бесплатно (точнее – в виде взносов в Фонд по ресурсной сделке, которая неизвестно когда заработает).

Именно этой цели и подчинены с тех пор все действия Зеленского и "партии войны" на Западе. Они стремятся минимизировать вероятность того, что Путин согласится на перемирие. Отсюда и ультимативная форма, в которой было в субботу предложено России перемирие. И кампания Зеленского по поводу встречи в Стамбуле на тему "приезжай, подлый трус Путин". И его заявления о "бутафорской" российской делегации, и всяческое оттягивание начала переговоров с ней.

Параллельно Зеленский и европейские политики, а также многие западные СМИ, проводили кампанию на тему "своим отказом приехать в Турцию Путин оскорбил лично Трампа, показал неготовность к серьезным переговорам, а потому самое время Трампу вводить жесточайшие санкции и увеличивать поставки оружия". Такие заявления от европейцев идут и после окончания переговоров - в подобном тоне уже отреагировали британский МИД, а также французский президент (что, подчеркнем, контрастирует с в целом спокойно-конструктивными комментариями самих делегаций).

Однако, реакция Вашингтона на происходящее в Стамбуле весьма неоднозначна (об этом ниже) и потому у Зеленского пока нет уверенности в том, что Трамп, по итогу, примет решение усилить давление на Россию, а не просто отойти в сторону, "умыв руки", прекратив заниматься украинскими делами, в том числе и остановив помощь Киеву.

Именно поэтому украинские власти вынуждены и далее участвовать в переговорном процессе, по-прежнему надеясь, что на первой же встрече Россия откажется от предложения о прекращении огня - и Трамп все ж таки даст отмашку на кампанию жесткого давления против РФ.



Однако, если пауза с прояснением позиции Трампа затянется, то это может стать фактором, который побудит Зеленского из переговорного процесса не выходить. И в той или иной форме его продолжать. Хотя Киев и его европейские партнеры, вероятно, будут стараться как можно быстрее поставить в нем точку, чтоб побудить Трампа к неким жестким действиям против РФ. Но не факт, что на президента США такая тактика подействует.

Судя по тому, что Киев не объявил о выходе из переговоров уже сегодня (несмотря на отказ Москвы от немедленного заключения перемирия), Вашингтон по-прежнему не обозначает четко позицию или же наоборот - четко дает понять, что Киев должен и дальше вести прямые переговоры с РФ.

2. Москва. В конечном счете позиция России по переговорам определится ответом на один вопрос – уверен ли Кремль в том, что он сможет военным путем достичь поставленных целей или нет.

Если Путин считает, что цели достижимы военным путем и видит это в ближайшей перспективе, то 30-дневное перемирие ему не нужно. И он не даст отмашку на заключение подобного соглашения без выполнения перечня своих условий.

И даже угроза санкций США, в таком случае, вряд ли на его позицию повлияет. Хотя, безусловно, он попытается их избежать. А потому и постарается увести переговоры в "долгую". В расчете на то, что, по мере изменения ситуации на фронте, и отношение Киева и Запада к выдвигаемым Кремлем условиям начнет меняться.

Если же у Путина уверенности в переломе на фронте нет, зато есть понимание рисков, которые несет для России война на истощение, то шансы на прекращение огня далеко не нулевые. Другой вопрос, что так как армия РФ владеет инициативой, он может постараться предварительно получить те или иные уступки от США и, возможно, даже Украины в обмен на согласие на перемирие. Процесс может несколько затянуться, но к завершению прийти. Например, после личной встречи Путина и Трампа.

Тем более, что сейчас как раз для этого есть возможность – украинским властям после многократных заявлений с требованием 30-дневного перемирия будет крайне сложно отказаться от него, если Россия даст согласие. Точнее – отказаться можно, конечно. Но это тогда будет означать полный разрыв отношений с Трампом и прекращение американской помощи. И это как минимум. Но если в ближайшее время переговоры о перемирии закончатся провалом, а ситуация на фронте кардинально не поменяется, и если власть Трампа в США ослабнет из-за многочисленных внутренних проблем, то вернуться к соглашению о перемирии даже через несколько месяцев может быть гораздо труднее уже из-за позиции Украины.

3. США. Реакция Вашингтона на происходящее в Турции пока неоднозначная.

С одной стороны, Рубио вчера несколько раз посетовал, что Путин не приехал в Стамбул, а прислал делегацию "низкого уровня". С другой стороны, Трамп воспринял отсутствие Путина в Турции, можно сказать, с пониманием ("зачем ему туда ехать, если меня там нет"), сказал, что не разочарован составом делегации РФ и вообще "ничего не решится пока мы с Путиным не встретимся".

О том, что для прорыва по миру в Украине нужна личная встреча двух президентов вчера заявил и Рубио (добавив, что Трамп к такой встрече готов), а также представители Белого дома. И это, кстати, нечто новое – ранее Вашингтон никогда столь четко не высказывался о необходимости встречи Трампа и Путина.

Судя по всему в США пока нет решения – начинать ли кампанию давления на РФ, к чему призывает Украина. Она может привести к полному прекращению диалога РФ и США, к ещё большему сближению Москвы и Пекина, а также, возможно, к резкой эскалации росийско-американских отношений. То есть – к полному краху стратегии Трампа по России, которой он ранее придерживался.

С учетом этих последствий, возможно, что Вашингтон все ж таки попытается добиться прорыва через личную встречу с Путиным. Но это реально только при двух условиях: если Кремль в принципе согласен на прекращение огня, и если США готовы ему за это согласие дать что-либо существенное. Пока тут понимания нет, а потому и успех этой линии не предопределен, хотя и возможен.

Если же прорыва достигнуто не будет, то перед Трампом возникает развилка из трех решений – либо действительно резко усилить давление на РФ (и такой вариант исключать нельзя), либо просто продолжить помощь Украине в том же режиме, что и сейчас (не закрывая полностью двери для переговоров с Кремлем), либо просто выйти из процесса, перестав заниматься Украиной.

Так как помимо прочего это будет означать прекращение помощи Киеву, то такая угроза, одновременно, является и формой давления на украинские власти, чтоб они согласились на те условия завершения войны, на которые сейчас идти не согласны. Или, как минимум, согласились на продолжение переговорного процесса. Что, собственно говоря, мы и наблюдаем сейчас.

Шведский козырь

Итого подведем итог: встреча двух делегаций завершилась без соглашения о перемирии, но Украина о провале переговоров не заявила, а наоборот - сказала о подготовке к новым встречам. Правда, Зеленский вновь призвал Трампа к введению санкций и к жесткому давлению на РФ, если Москва не продемонстрирует стремление идти к миру. Однако, с учетом комментариев Умерова и Мединского о предстоящем «новом раунде переговоров», угрозы эти оказались как бы перенесены в неопределенное будущее – на время после «нового раунда».



Безусловно, пока еще рано говорить о том, что переговорный процесс принесет какой-то результат. Более того, никто не гарантирует, что даже второй раунд переговоров состоится.



Потому что сейчас происходит борьба за повестку переговоров.



Путин пытается перебить тему о безусловном 30-дневном прекращении огня, которая активно продвигается в виде ультиматума Зеленским и европейцами. Продвигается, чтоб Путин от нее отказался, после чего убедить Трампа наказать Кремль за это жесткими санкциями и похоронить диалог Москвы и Вашингтона. Путин же хочет нечто большего, чем просто перемирие, увязывая его со многими условиями. Поэтому для него важно убедить в том же и Трампа, чтоб он перестал настаивать на безусловном прекращении огня и воспринял условия Кремля. Естественно, Зеленский и европейцы хотят этому помешать, доказав Трампу, что Путин просто тянет время, а его условия полностью неприемлемые.



То, что начались переговоры и они не были объявлены сразу проваленными из-за отсутствия решения по прекращению огня, Путин отчасти приблизился к своей цели. Но то, что он ее добился пока говорить рано. Так как Трамп еще своего слова не сказал.



Хотя в последние дни все больше разговоров о предстоящей встрече (или, как минимум, телефонном разговоре Трампа и Путина), после которой и станет понятно могут ли быть достигнуты финальные договоренности о завершении войны и на каких условиях.



Однако, сегодняшние переговоры показали еще один важный момент.



С тех пор как после неудачного наступления ВСУ в 2023 году стало понятно, что военным путем вернуть захваченные территории Украины не получится, в Киеве начали допускать согласие на остановку войны по линии фронта, но только под гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье НАТО (в идеале), либо, как минимум, просто на условиях «заморозки» конфликта с последующими отношениями с Россией, по типу отношений между Арменией и Азербайджаном с 1994 по 2020 год – масштабных боевых действий нет, но отношения сугубо враждебные, контакты на минимуме, обе страны находятся в состоянии подготовки к новой войне.



Москва же настаивала на другой идее – Украина должна внутренне изменится и перезагрузить свои отношения с Россией. При этом продвигалась мысль, что единственным реальным гарантом безопасности для Киева может быть только Москва. И пока Украина с РФ не договорится о принципах сосуществования, будет война, в которой, рано или поздно, Киев проиграет через истощение. И никто Украине не поможет, потому что все боятся вступать в войну с ядерной Россией.



Собственно, именно это и сказал (если верить западным СМИ) на переговорах Мединский - "Мы не хотим войны, но готовы воевать ещё год, два, три - столько, сколько потребуется. Мы воевали со Швецией 21 год. Мы готовы воевать вечно. А вы сколько готовы воевать?".



Конечно, любой украинский блогер может привести тысячу и один аргумент почему угрозы «воевать вечно» – блеф и как Россия уже в обозримом будущем рухнет под гнетом военных и экономических проблем.



Но на самом деле, правда состоит в том, что война на истощение несет огромные риски и угрозы для будущего обоих стран. И не только для Украины, но и для России. И вопрос «готовы ли вы воевать вечно» можно задавать не только украинской делегации в Стамбуле, но и российскому обществу.



Возможно, у Украины и меньше шансов выстоять в войне на истощение в силу своего людского потенциала. Но и она может нанести колоссальный ущерб России.



Поэтому гарантировать мир действительно могут лишь взаимные договоренности о принципах сосуществования двух стран, чтоб, как минимум, не мешать жить друг другу. Но только принципы эти должны быть приемлемы для обоих стран. А это невозможно без готовности идти на взаимные компромиссы.

Ситуация на фронте

Армия РФ существенно продвинулась к югу от Богатыря, который находится на трассе Донецк-Запорожье, свидетельствует карта Deep State.

Напомним, украинские военные писали, что РФ уже захватила Богатырь.

Также россияне продвинулись в Новоалександровке, что около границы с Днепропетровской областью.

К западу от Великой Новоселки россияне, как заявляет минобороны РФ, захватили село Вольное Поле. Украина этого не подтверждала. По картам Deep State, лишь восточная часть деревни находится в "серой зоне".

Украину ночью сегодня атаковали "Шахеды". Их обломки в Одесской области сожгли дом начальника Одесского зоопарка Белякова. Сам он остался жив и особенно не пострадал.

Украина атковала дронами Крым и акваторию Черного моря, сообщили в РФ. Заявляется о сбитии десятков дронов. Украинские паблики заявляют, что был поражен склад боеприпасов под Симферополем и публикуют видео детонации.