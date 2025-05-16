Как мы уже вчера писали, переговоры между Украиной и Россией, которые сегодня должны состоятся в Стамбуле, могут пройти по трем сценариям:

переговоры закончатся полным провалом или вообще будут сорваны,

на переговорах будут достигнуты договоренности о прекращении огня,

на первых переговорах о перемирии объявлено не будет, но стороны договорятся начать диалог, итогом которого, со временем, может стать не только прекращение огня, но и более широкие мирные договоренности.

На данный момент большинство наблюдателей считают наиболее вероятным первый вариант – провал/срыв переговоров. Слишком уж несовпадающие изначальные позиции сторон: Киев говорит, что намерен обсуждать только 30-дневное перемирие, Москва говорит, что поднимет более широкий круг вопросов по "стамбульской" повестке 3-летней давности, некоторые пункты которой сейчас украинскими властями объявлены "красной линией" (ограничение численности ВСУ, например).



И этот вариант действительно вероятен. Но является ли он единственно возможным?



Разберем предварительную диспозицию сторон.



1. Киев. Мы уже много раз писали, что изначально украинские власти ни на какое прекращение огня идти не хотели, называя такую позицию "капитулянской". Они считают положение на фронте тяжелым, но не катастрофическим, а потому были настроены на продолжение войны, тем более, что она давала немалые бонусы – возможность практически бесконтрольно осваивать военные бюджеты и зачищать политическое поле в стране, укрепляя власть Зеленского. Другой вопрос – насколько подобная оценка ситуации на фронте реалистична. Но, так или иначе, именно она лежала в основе позиции украинской власти.



Однако Зеленский был вынужден в марте эту позицию изменить и поддержать 30-дневное перемирие после того как США прекратили военную помощь. Тактическая задача тогда была – возобновление помощи. А стратегический расчет был на то, что Россия откажется от 30-дневного перемирия, после чего Трамп на нее обрушит жесточайшие санкции и продолжит поставлять Украине оружие бесплатно (точнее – в виде взносов в Фонд по ресурсной сделке, которая неизвестно когда заработает). Именно этой цели и подчинены с тех пор все действия Зеленского и "партии войны" на Западе. Они стремятся минимизировать вероятность того, что Путин согласится на перемирие. Отсюда и ультимативная форма, в которой было в субботу предложено России перемирие. И кампания Зеленского по поводу встречи в Стамбуле на тему "приезжай, подлый трус Путин". И его заявления о "бутафорской" российской делегации, и всяческое оттягивание начала переговоров с ней. Параллельно Зеленский и европейские политики, а также многие западные СМИ, проводили кампанию на тему "своим отказом приехать в Турцию Путин оскорбил лично Трампа, показал неготовность к серьезным переговорам, а потому самое время Трампу вводить жесточайшие санкции и увеличивать поставки оружия".



Однако, реакция Вашингтона на происходящее в Стамбуле весьма неоднозначна (об этом ниже) и потому у Зеленского пока нет уверенности в том, что Трамп, по итогу, примет решение усилить давление на Россию, а не просто отойти в сторону, "умыв руки", прекратив заниматься украинскими делами, в том числе и остановив помощь Киеву.



Именно поэтому украинские власти вынуждены и далее участвовать в переговорном процессе, по-прежнему надеясь, что на первой же встрече Россия откажется от предложения о прекращении огня и Трамп все ж таки даст отмашку на кампанию жесткого давления против РФ.



Однако, если пауза с прояснением позиции Трампа затянется, то это может стать фактором, который побудит украинские власти из переговорного процесса не выходить. И, в той или иной форме, его продолжать. Хотя Киев и его европейские партнеры, вероятно, будут стараться как можно быстрее поставить в нем точку, чтоб побудить Трампа к неким жестким действиям против РФ. Но не факт, что это на президента США такая тактика подействует.

2. Москва. В конечном счете позиция России по переговорам определяется ответом на три вопроса, о которых мы уже писали. Если коротко – уверен ли Кремль в том, что он сможет военным путем достичь поставленных целей или нет.



Если Путин считает, что цели достижимы военным путем и видит это в ближайшей перспективе, то 30-дневное перемирие ему не нужно. И он не даст отмашку на заключение подобного соглашения без выполнения перечня своих условий.



И даже угроза санкций США, в таком случае, вряд ли на его позицию повлияет. Хотя, безусловно, он попытается их избежать. А потому и постарается увести переговоры в "долгую". В расчете на то, что, по мере изменения ситуации на фронте, и отношение Киева и Запада к выдвигаемым Кремлем условиям начнет меняться.



Если же у Путина уверенности в переломе на фронте нет, зато есть понимание рисков, которая несет для России война на истощение, то шансы на прекращение огня далеко не нулевые. Другой вопрос, что так как армия РФ владеет инициативой, он может постараться предварительно получить те или иные уступки от США и, возможно, даже Украины в обмен на согласие на перемирие. Процесс может несколько затянуться, но к завершению прийти. Например, после личной встречи Путина и Трампа.



Тем более, что сейчас как раз для этого есть возможность – украинским властям после многократных заявлений с требованием 30-дневного перемирия будет крайне сложно отказаться от него, если Россия даст согласие. Точнее – отказаться можно, конечно. Но это тогда будет означать полный разрыв отношений с Трампом и прекращение американской помощи. И это как минимум. Но если в ближайшее время переговоры о перемирии закончатся провалом, а ситуации на фронте кардинально не поменяется, и если власть Трампа в США ослабнет из-за многочисленных внутренних проблем, то вернуться к соглашению о перемирии уже даже через несколько месяцев может быть гораздо труднее уже из-за позиции Украины.



3. США. Реакция Вашингтона на происходящее в Турции пока неоднозначная. С одной стороны, Рубио вчера несколько раз посетовал, что Путин не приехал в Стамбул, а прислал делегацию "низкого уровня". С другой стороны, Трамп воспринял отсутствие Путина в Турции, можно сказать, с пониманием ("зачем ему туда ехать, если меня там нет"), сказал, что не разочарован составом делегации РФ и вообще "ничего не решится пока мы с Путиным не встретимся". О том, что для прорыва по миру в Украине нужна личная встреча двух президентов вчера заявил и Рубио (добавив, что Трамп к такой встрече готов), а также представители Белого дома. И это, кстати, нечто новое – ранее Вашингтон никогда столь четко не высказывался о необходимости встречи Трампа и Путина. Судя по всему в США пока нет решения – начинать ли кампанию давления на РФ, к чему призывает Украина. Она может привести к полному прекращению диалога РФ и США, к ещё большему сближению Москвы и Пекина, а также, возможно, к резкой эскалации росийско-американских отношений. То есть – к полному краху стратегии Трампа по России, которой он ранее придерживался. С учетом этих последствий, возможно, что Вашингтон все ж таки попытается добиться прорыва через личную встречу с Путиным. Но это реально только при двух условиях: если Кремль в принципе согласен на прекращение огня, и если США готовы ему за это согласие дать что-либо существенное. Пока тут понимания нет, а потому и успех этой линии не предопределен, хотя и возможен. Если ж прорыва достигнуто не будет, то перед Трампом возникает развилка из трех решений – либо действительно резко усилить давление на РФ (и такой вариант исключать нельзя), либо просто продолжить помощь Украине в том же режиме, что и сейчас (не закрывая полностью двери для переговоров с Кремлем), либо просто выйти из процесса, перестав заниматься Украиной. Так как помимо прочего это будет означать прекращение помощи Киеву, то такая угроза, одновременно, является и формой давления на украинские власти, чтоб они согласились на те условия завершения войны, на которые сейчас идти не согласны. Или, как минимум, согласились на продолжение переговорного процесса.