Украинская делегация хочет обсудить сегодня с РФ перемирие и встречу президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Украинская делегация уже прибыла на встречу с делегацией РФ, сообщают украинские корреспонденты в Стамбуле.

Напомним, в 12:30 запланирована трехсторонняя встреча Турция - Украина - Россия, которая состоится в Офисе президента Долмабахче.

Ранее завершились трехсторонние переговоры Украины, США и Турции. Украину представляли глава Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и внештатный советник главы ОП Александр Бевз. США - госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Кит Келлог. Турцию – глава МИД Хакан Фидан и глава турецкой разведки.

Украинские и российские СМИ пишут, что по инициативе РФ переговоры с Украиной будут двухсторонние, без посредников.

По информации россиян, сначала стороны скажут приветственные слова, а затем турецкая и американская делегации покинут встречу.

Ранее в РФ говорили, что не согласны обсуждать только перемирие.

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