Накануне прилета президента Владимира Зеленского в Турцию и ожидаемых переговоров с РФ в Офисе президента была "паника" и "нервозность".

Об этом пишет немецкий Der Spiegel со ссылкой на советника ОП.

"Паника нарастает, поскольку никто не знает, что происходит", - заявил источник во вторник.

Также издание заявляет, что ни Зеленский, ни Европа не знают, какую позицию по мирному процессу занимает президент США Дональд Трамп, который является "двигателем, который заставляет все двигаться вперед, и самым большим фактором неопределенности".

Издание пишет, что Зеленскому приходится "постоянно доказывать президенту США свою готовность к сотрудничеству".

Цель этого - "переложить ответственность на противника" за вероятный срыв дипломатии, к которой призывает Трамп.

Напомним, президент США заявил, что уезжает с Ближнего Востока, так и не приехав на переговоры Украины и России в Турции.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что положить конец войне в Украине может только личная встреча Путина и Трампа.