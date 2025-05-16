Президент США Дональд Трамп уезжает с Ближнего востока, так и не приехав на переговоры Украины и России в Турции.

Об этом он заявил выступая в Абу-Даби.

"Посмотрим, что будет с Россией и Украиной. Теперь пора возвращаться домой", - заявил президент США.

Также он сказал, что встретится с Владимиром Путиным "как только мы сможем это организовать".

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио вчера заявил, что положить конец войне в Украине может только личная встреча Путина и Трампа.

Также сам президент США заявил, что "ничего не сдвинется с мёртвой точки", пока он не встретится с Путиным. Трамп заявил, что не удивлен отсутствием Путина в Стамбуле, так как и не ожидал его визита в Турцию.

Война в Украине идет 1178-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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