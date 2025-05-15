Президент США Дональд Трамп, прибывший с визитом в Абу-Даби был встречен традиционным "танцем волос".

Кадры встречи американского лидера публикуют политические телеграм-каналы.

Танец халиджи распространён в странах Персидского залива, в том числе в Объединённых Арабских Эмиратах. Его название в переводе с арабского означает "залив".

Халиджи исполняют женщины во время встреч и празднований.

Перед этим Трамп встретился с президентом Сирии, которого США разыскивают как террориста.

Напомним, Трамп заявил, что пока он не встретится с главой РФ Владимиром Путиным, урегулирование российско-украинского конфликта не начнётся.

Война в Украине продолжается 1177-й день. Последние новости с главными событиями 15 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне захватили часть села Малиновка к востоку от Мирнограда, сообщает Deep State. На торецком участке фронта неприятель вплотную подошёл к Романовке и пытается полностью взять село. Также войска РФ продвигаются на новопавловском направлении и контролируют большую часть села Богатырь.

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