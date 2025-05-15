Иран готов подписать ядерное соглашение с президентом США Дональдом Трампом "немедленно" в обмен на отмену экономических санкций.

Об этом заявил телеканалу NBC News главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани.

Он заявил, что Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие, избавится от запасов высокообогащенного урана, согласится обогащать уран только до более низких уровней, необходимых для гражданского использования, и позволит международным инспекторам контролировать этот процесс.

Но произойти это может лишь "в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций против Ирана".

Отметим, что Трамп требует от Ирана вообще не обогащать уран (даже для гражданских нужд) и начать импортировать ядерное топливо.

Однако в Тегеране не хотят уступать в этом моменте. Министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что "обогащение - это вопрос, от которого Иран не откажется, и здесь нет места для компромисса".

"Однако его масштабы, уровни или объемы могут измениться на определенный период, чтобы обеспечить укрепление доверия", - добавил министр.

Трамп позитивно отреагировал на заявление Ирана о готовности к ядерной сделке с США и пожелал им стать "великой страной".

"Вы, наверное, сегодня читали новость о том, что Иран вроде как согласился на условия. Они не будут создавать, как я это в шутку называю, "ядерную пыль"... Я хочу, чтобы у них всё получилось. Честно говоря, я хочу, чтобы они стали великой страной. Но у них не может быть ядерного оружия", - заявил Трамп.

В начале мая Трамп пригрозил вторичными санкциями другим странам за покупку иранской нефти.

Напомним, в конце апреля США и Иран провели первые переговоры о ядерной программе.