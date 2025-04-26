В Омане завершился очередной раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе.

Об этом сообщает арабское новостное агентство Аljazeera.

Переговоры длились около шести часов. Их вели через оманских посредников представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

В США назвали новый раунд переговоров "позитивным и продуктивным". Тегеран заявил, что переговоры прошли в "серьёзной атмосфере". При этом в Иране говорят, что военный и ракетный потенциал страны не обсуждался, и что переговоры были "исключительно о санкциях и ядерных вопросах".

Обе стороны договорились о новой встрече в Европе "в ближайшее время".

Напомним, "Страна" поясняла, как иранская сделка может повлиять на войну в Украине.

Тема гарантий вводит в сделку третьего игрока, в качестве которого всё чаще называют Россию. На это открыто намекнули в Иране.

"Мы считаем, что в будущем Россия продолжит играть важную роль в иранском ядерном вопросе", – сказал спикер МИДа страны Исмаил Багаи.

Ранее глава РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора стратегического партнёрства России и Ирана.